Биатлонистка Куклина о своей травме: не ожидала такого начала сезона

Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свой отказ от выступления в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«Не ожидала такого начала сезона. Но не впервой мне вставать с колен, приняла всё как должное, не зацикливаемся на поражениях и неудачах. Работаем дальше, и всё будет хорошо», — написала Куклина в своём Instagram.

Спортсменка получила травму плеча при падении во время индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Антон Бабиков рассказал, как карантин отразился на его форме.