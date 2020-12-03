Биатлонистка Куклина о своей травме: не ожидала такого начала сезона

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Российская биатлонистка Лариса Куклина прокомментировала свой отказ от выступления в спринтерской гонке на 7,5 км на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Биатлонистка Куклина о своей травме: не ожидала такого начала сезона
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Не ожидала такого начала сезона. Но не впервой мне вставать с колен, приняла всё как должное, не зацикливаемся на поражениях и неудачах. Работаем дальше, и всё будет хорошо», — написала Куклина в своём Instagram.

Спортсменка получила травму плеча при падении во время индивидуальной гонки на первом этапе Кубка мира.

Ранее сообщалось, что Антон Бабиков рассказал, как карантин отразился на его форме.

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