Биатлонист Бабиков рассказал, как карантин отразился на его форме

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Российский биатлонист Антон Бабиков рассказал, насколько вынужденный карантин сказался на его физической и эмоциональной форме перед стартом на Кубке мира.
Биатлонист Бабиков рассказал, как карантин отразился на его форме
  • © Наталья Горшкова
  • РИА Новости

«Судя по сегодняшней гонке, мышцы удалось сохранить в хорошем состоянии, не подвели. Но вот на работе сердца, конечно, сказалось. Где-то организм не смог включиться и помочь мышцам. Психологически я всё переварил. Возникали проблемы — искал решение, в трагедию это не возводил. Сейчас начало сезона, кто знает, может, эта пауза позволит в дальнейшем быть в более выгодной позиции в плане готовности и антител», — приводит слова Бабикова «Матч ТВ».

Он не был допущен к первому этапу Кубка мира в Контиолахти из-за положительного теста на коронавирус, из-за которого он был отправлен на карантин.

В спринтерской гонке на втором этапе Бабиков показал 55-й результат.

Ранее сообщалось, что Матвей Елисеев прокомментировал своё неудачное выступление в спринте на втором этапе Кубка мира.

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