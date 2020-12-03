Елисеев: пока нет ответа, что произошло на последнем круге

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Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал неудачное выступление в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Елисеев: пока нет ответа, что произошло на последнем круге
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Я тоже тревожусь, что же произошло на последнем круге. Пока ответа нет. Старался работать максимально с первого круга — и не хватило сил. Мне казалось, что я начал примерно так, как на прошлой гонке. Но видать, темп завысил», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

По его словам, уже на стойке у него произошло «закисление» и было ощущение, будто в мышцы налили свинец. 

«Экстренных коррективов почти никаких нельзя внести, только тактическое прохождение гонки. Начинать соразмерно силам: может, не поспокойнее, но придётся отставать на первом-втором кругах», — добавил Елисеев.

Елисеев занял в спринте 33-е место. Победу одержал норвежец Тарьей Бё.

Ранее Юрий Каминский сообщил, что перед спринтом у Александра Логинова возникли проблемы со спиной.

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