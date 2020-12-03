Каминский сообщил, что перед спринтом у Логинова возникли проблемы со спиной

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал о возникших проблемах со спиной у Александра Логинова в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«Перед стартом у Логинова возникли проблемы со спиной, доктор ему обезболивал. По ходу у него всё в порядке, восьмой ход — это очень хорошо. Стрельбой и Логинов, и Латыпов сегодня очень огорчили», — сказал Каминский в эфире канала «Матч ТВ».

Логинов допустил три промаха и по итогам гонки занял 34-е место. Победу одержал норвежец Тарьей Бё.

Ранее Эдуард Латыпов прокомментировал четыре промаха в спринте на втором этапе КМ.