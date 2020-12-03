Латыпов прокомментировал четыре промаха в спринте на втором этапе КМ

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Российский биатлонист Эдуард Латыпов высказался о своём выступлении в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
Латыпов прокомментировал четыре промаха в спринте на втором этапе КМ
  • © Наталья Горшкова
  • РИА Новости

«Самочувствие было хорошее. Со стрельбой, не знаю, что происходит. В скорости добавляю, а стрельба пропадает. Вроде уверенно стреляю, но не могу объяснить, почему промахиваюсь. Картинка для выстрела была идеальная. Поэтому, когда промазал на «лёжке» два раза, даже не поверил. Надо узнать, куда именно пошли выстрелы, чтобы проанализировать, почему так произошло», — сказал Латыпов в эфире канала «Матч ТВ».

Латыпов совершил четыре промаха и занял 46-е место по итогам гонки.

Ранее сообщалось, что Тарьей Бё выиграл спринт на втором этапе КМ по биатлону в Контиолахти.

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