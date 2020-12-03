Провальное выступление мужчин и десятое место Мироновой: российские биатлонисты продлили безмедальную серию в Кубке мира

В финском Контиолахти стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. Российские спортсмены не смогли завоевать медали в спринтерских гонках. Лучший результат среди мужчин показал Матвей Елисеев, с чистой стрельбой отставший на полторы минуты от победителя Тарьея Бё из Норвегии. В женских соревнованиях Светлана Миронова из-за промаха последним выстрелом финишировала лишь десятой, проиграв почти минуту шведке Ханне Эберг.

Елисеев и Логинов — за пределами тридцатки

Второй этап Кубка мира по биатлону стартовал на фоне новостей о том, что в родственном виде спорта — лыжных гонках — целые сборные отказываются от участия в ближайших соревнованиях из опасений заразиться коронавирусом. Предновогодние этапы своего Кубка мира пропустят лыжники из Норвегии, Швеции и Финляндии.

К счастью, у биатлонистов состязания организованы иначе, массовых отказов в Контиолахти не произошло. В сборной Норвегии по биатлону даже опровергли намерение сниматься и заверили, что чувствуют себя в безопасности на своих соревнованиях.

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«В лыжных гонках другая ситуация. Во-первых, им нужно много перемещаться с места на место. У нас же в биатлоне — две недели в Контиолахти и две недели в Хохфильцене. Во-вторых, у нас более чёткий протокол. Он намного лучше протокола Международной федерации лыжного спорта. Знаю, Йоханнес Бё сказал в интервью NRK, что уважает позицию лыжной федерации Норвегии не участвовать в Кубке мира, но попросил, чтобы другие уважали его выбор выступать на Кубке мира по биатлону», — заявил «Матч ТВ» тренер норвежской сборной Зигфрид Мазе.

В такой непростой ситуации биатлонистам даже удаётся не только создавать конкуренцию друг другу, но и усиливать её. Так, в строй после карантина вернулся Антон Бабиков, и спринтерская гонка в четверг должна была стать для него первым официальным стартом в сезоне. Но из-за пропуска первого этапа он получил более поздний стартовый номер, в отличие от основной группы претендентов на медали.

Зато в неё в неё вошли другие россияне. Первым из них стартовал Матвей Елисеев. На фоне других биатлонистов, открывавших гонку, он бежал очень хорошо и благодаря чистой стрельбе закономерно возглавил общий зачёт после первого огневого рубежа. Вскоре к нему присоединился и Александр Логинов — два россиянина ненадолго захватили лидерство, как это случилось и во время спринта на первом этапе в Контиолахти.

Продлилась эта идиллия дольше, чем на прошлой неделе. Лидер Кубка мира Йоханнес Бё допустил одну ошибку на лёжке и проиграл Елисееву почти десять секунд. Чуть позже россиян всё-таки подвинули швед Йеспер Нелин, норвежец Тарьей Бё и немец Арнд Пайффер, но отставания были совсем крошечные и позволяли рассчитывать на призовые места. Елисеев к тому же чисто прошёл вторую стрельбу и ещё больше упрочил лидерство.

Но вскоре все надежды на медали для россиян буквально рухнули. Сначала два промаха на лёжке допустил Эдуард Латыпов, который по скорости явно был одним из лучших в этот день. Одновременно с ним вторую стрельбу проводил Логинов, и его точность была ещё хуже — чемпион мира в спринте заработал три штрафных круга. Их промахи совпали с начавшимся снегопадом, но у соперников таких проблем с закрытием мишеней при этом не возникло.

А затем растаяли шансы на призовое место у Елисеева. Россиянин резко сдал на последнем круге и с большим трудом добрался до финиша. Если после стойки его отставание от Йоханнеса Бё составляло всего четыре секунды, то за оставшуюся дистанцию оно возросло до одной минуты.

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При этом норвежский биатлонист не был лучшим в этот день — его с первого места на финише сместил старший брат Тарьей. Обладатель Кубка мира 2011 года превзошёл действующего победителя соревнований на 30 секунд. Елисеев и пробежавший с тремя промахами почти в одно время с ним Логинов проиграли лидеру полторы минуты. В этот день итоговые отставания имели особые значения, так как в субботу у мужчин состоится гонка преследования. Россиянам в ней придётся стартовать очень поздно.

Елисеев и Логинов в итоге не закрепились даже в третьей десятке и заняли 33-е и 34-е места. Впервые в истории ни одного российского биатлониста не оказалось в первой тридцатке спринтерской гонки. У соотечественников дела обстояли ещё хуже.

Латыпов допустил ещё два промаха и проиграл Бё-старшему почти две минуты. Бабиков хотя и вернулся на лыжню, но был к соревнованиям совсем не готов и сразу же стал проигрывать в скорости почти всем, кто стартовал до него. Две осечки только ухудшили его положение, и в итоге он занял 55-е место, едва попав в список участников пасьюта. С этой задачей вовсе не справились Пётр Пащенко и Семён Сучилов, на двоих допустившие шесть промахов.

А лидерство двух норвежских братьев в итоге смог разбить немец Арнд Пайффер. С чистой стрельбой он проиграл почти 14 секунд Бё-старшему, и его скорости оказалось достаточно, чтобы оставить с бронзой лидера Кубка мира. Норвежцы же на пару возглавили общий зачёт соревнований после спринта.

Миронова и Казакевич — в топ-13

Женская гонка стартовала спустя полтора часа после мужской. К тому времени погодные условия ухудшились, и первым номерам стартового протокола приходилось бежать и стрелять при падающем снеге. Лидеры Кубка мира отреагировали на это по-разному — итальянка Доротея Вирер сразу допустила два промаха и откатилась далеко от лидирующих позиций, а шведка Йоханна Скоттхейм возглавила гонку, пробежав первую треть дистанции в одно время с француженкой Анаис Шевалье-Буше.

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Первые российские девушки вслед за Вирер принялись отрабатывать штрафные круги. Ульяна Кайшева допустила одну осечку, Евгения Павлова — две. После второй стрельбы обе довели суммарное количество своих промахов до трёх.

Вместо них попытку превзойти результаты мужчин предприняла Ирина Казакевич. Вице-чемпионка Универсиады неплохо стартовала и благодаря чистой стрельбе оказалась в двадцатке после первого огневого рубежа, но на стойке одну мишень всё-таки не закрыла. Тем не менее по ходу гонки Казакевич удавалось бежать всё быстрее, и в итоге она смогла забраться на 13-е место.

Выступление Светланы Мироновой оказалось настоящей заявкой на медаль. После лёжки она входила в десятку лучших, уступая всего 12,4 секунды лидеру Кубка мира Ханне Эберг из Швеции, а её сестре Эльвире и норвежке Ингрид Тандревольд — и того меньше. Ко второму огневому рубежу россиянка подходила с третьим результатом, но промах последним выстрелом отбросил Миронову на восьмую строчку.

Собраться на последний круг и хоть как-то отыграть проигрыш спортсменка из Томской области не смогла и в итоге заняла десятое место. Этот результат стал лучшим для российских биатлонистов за день. Миронова отстала на 63 секунды от старшей из сестёр Эберг и на 36 — от младшей, ставшей бронзовой призёркой вслед за Шевалье-Буше. При определённых раскладах в воскресной гонке преследования россиянка будет претендовать на призовое место.

Татьяна Воронина стала единственной россиянкой, которая закрыла все десять мишеней. Но, как и Елисееву, ей при этом не хватило скорости на дистанции. Соперницы оттеснили её на 27-е место. Совсем провальной гонка получилась для Анастасии Гореевой. Совершив только половину точных выстрелов, 21-летняя спортсменка стала 81-й. Евгении Павловой и Ульяне Кайшевой не удалось заработать баллы в Кубке мира, но они по крайней мере выступят в пасьюте.