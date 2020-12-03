Каминский высказался о выступлении Елисеева в спринте на втором этапе КМ

Тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский оценил неудачное выступление Матвея Елисеева в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«Почему я не несу ответственности за Елисеева? Да, он готовился самостоятельно, но я здесь отвечаю за его результат. Я с ним не разговаривал, поэтому не знаю, что у него было в голове. Сейчас обсудим, решим. Не могу сказать, что первый круг был очень быстрый. Возможно, второй быстрее, чем нужно», — сказал Каминский в эфире телеканала «Матч ТВ».

Елисеев занял в спринте 33-е место. Победу одержал норвежец Тарьей Бё.

Ранее Елисеев прокомментировал неудачное выступление в спринтерской гонке.