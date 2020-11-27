Работа вне сборной, проблемы с локтем и давление братьев Бё: как Логинов готовился к биатлонному сезону

Один из лидеров сборной России по биатлону Александр Логинов присоединился к национальной команде только перед стартовым этапом Кубка мира. Большую часть подготовки спортсмен провёл вне сборной и без соревновательной практики, пропустив из-за травмы локтя летний чемпионат страны. Кроме того, незадолго до начала сезона психологическое давление на Логинова стали оказывать норвежцы Тарьей и Йоханнес Бё.

Новая работа личного тренера и тренировки с Цветковым

Подготовительный период к биатлонному сезону-2020/21 начался для Александра Логинова с неприятной новости. В конце мая стало известно, что его личный тренер Александр Касперович возглавил сборную Болгарии. Это решение специалиста вызвало вопросы со стороны многих болельщиков, у которых возникли сомнения в том, что у Касперовича останется время на работу с россиянином. Впрочем, сам тренер поспешил заверить, что на их с Логиновым сотрудничестве это совмещение не скажется.

«С Сашей всё нормально, у нас всё обговорено, в том числе и по подготовке, и мы так же продолжаем сотрудничать. Правда, Владимир Драчёв (экс-президент Союза биатлонистов России. — RT) говорит, что неясно, как можно работать дистанционно, но весь мир так трудится в данный момент — и всё получается. Говорят, вообще многие перейдут на этот формат общения», — цитирует специалиста ТАСС.

Более того, Касперович не исключал, что Логинов может пройти часть подготовки вместе со сборной Болгарии. Однако этим планам не суждено было сбыться. Сам биатлонист никак не прокомментировал произошедшее, зато трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова посоветовала ему прекратить отношения с Касперовичем и готовиться к сезону вместе со сборной России.

Однако и с отечественной национальной командой чемпиону мира поработать практически не удалось. Первый сбор в Рыбинске Александр пропустил, по словам Касперовича, по «семейным и организационным моментам» и остался дома.

А вот на второй — в Сочи в конце августа — Логинов всё же прибыл, правда, чуть позже срока из-за перенесённой простуды. Далее пути спортсмена и сборной вновь разошлись. В то время как партнёры по команде отправились на Алтай, уроженец Саратова взял паузу из-за травмы локтя, а в октябре возобновил традиционную работу в горах в Сочи. Компанию ему составил Максим Цветков, хотя, как заверил тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский, их подготовка никак не была связана.

В середине месяца биатлонисты вместе отправились и в Тюмень. Там Логинов должен был наконец воссоединиться со сборной и даже принять участие в контрольных тренировках, но эти планы также претерпели изменения, поскольку национальная команда в итоге отправилась в Ханты-Мансийск. В результате Александр присоединился к сборной лишь незадолго до старта нового розыгрыша Кубка мира.

В целом в СБР терпимо относились к самоподготовке чемпиона мира. Так, президент союза Виктор Майгуров в одном из интервью отметил, что если индивидуальная подготовка комфортнее для спортсмена и при этом он показывает результат, то этому не стоит препятствовать. Главный тренер сборной Валерий Польховский также отмечал, что Логинов может позволить себе готовиться самостоятельно, хотя позднее специалист признался, что связи с Касперовичем у него нет.

«У них давняя связка, пусть работают. Тем не менее тренеры сборной готовы ко всему. Логинов, кстати, хотел бежать в контрольных стартах, тема обсуждалась, но после переноса сборов мужской команды из Тюмени в Ханты-Мансийск отказались от этого варианта», — цитирует Польховского «Матч ТВ».

В свою очередь, Касперович подчеркнул, что его звёздный подопечный ведёт подготовку к новому сезону с прицелом на чемпионат мира в Поклюке.

Проблемы с локтем и психологическое давление соперников

Немало обсуждений в межсезонье вызвало и состояние здоровья Логинова. Помимо простуды, дала о себе знать старая травма локтя, из-за чего спортсмен был вынужден сняться с летнего чемпионата России, а затем взять паузу в работе до начала октября.

«Когда вы встаёте с кровати, всё равно упираетесь на какую-то руку, пытаетесь встать. Я сейчас этого сделать не могу. Травма мешает мне кататься, толкаться на лыжероллерах. Сейчас я даже если подключаю руку, то процентов на десять и больше для равновесия. Поэтому стараюсь ограничить нагрузку, надо восстановиться, чтобы в октябре можно было полностью включиться в работу. В ближайшие дней десять я полностью отойду от лыжероллеров, буду бегать кросс. Планы: сборы, сборы, сборы, тренировки. Сначала съезжу домой. Следующий сбор проведу в Сочи, затем на снег в Тюмень или Ханты-Мансийск», — говорил Логинов в эфире «Матч ТВ».

В середине октября во время сбора в Сочи спортсмен обнадёжил болельщиков, заявив, что сустав беспокоит его «не так сильно», как в Тюмени. При этом он признался, что ему всё-таки приходится тренироваться аккуратно, чтобы восстановиться до конца. Наконец, в ноябре Польховский подчеркнул, что травма локтя Логинову больше не мешает и спортсмен активно работает.

К сожалению, помимо физических проблем, россиянину по-прежнему приходится испытывать серьёзное психологическое давление. Так, в середине ноября братья Тарьей и Йоханнес Бё призвали Россию извиниться за прошлые допинговые нарушения, намекнув в том числе и на Логинова. А Тарьей, занявший четвёртое место в спринте на ЧМ-2020, чуть ранее назвал россиянина жуликом, резко выражая обиду из-за неудачи в Антхольце.

«В тот день уровень был чрезвычайно высок. Но я снова остался с унылым четвёртым местом позади того, кого раньше ловили на допинге. Досада от этого лишь усиливается. Такие неудачи всегда непросто принять, а проигрыш жулику сделал её ещё обиднее. Это ранит в самое сердце и идёт вразрез с моими ценностями, поэтому было важно открыто об этом сказать», — цитирует Бё-старшего TV2.

В сложившейся ситуации за Логинова вступился Майгуров, который напомнил, что одними извинениями со стороны россиянина дело в данном случае не ограничится.

«Сразу начнутся вопросы: что применял, кто колол, где колол, когда колол? Не все к этому готовы. Думаю, это личное дело каждого, как себя вести в такой ситуации. Здесь я не занимаю чью-либо сторону: ни сторону наших иностранных коллег, ни сторону Александра, поскольку не знаю всех нюансов его истории», — приводит слова Майгурова «Советский спорт».

«Главная задача Логинова — попытаться абстрагироваться от внешних раздражителей, в частности от нападок братьев Бё»

Чтобы разобраться, на что лидер сборной России может рассчитывать в новом сезоне КМ с учётом всех сложностей, RT пообщался с экспертами. Четырёхкратный чемпион мира Николай Круглов, отвечая на вопрос о готовности Логинова к борьбе за «Большой хрустальный глобус», подчеркнул, что делать прогнозы пока преждевременно.

«У нас не было возможности оценить готовность тех или иных спортсменов, в том числе главных соперников Александра из других стран: норвежцев, немцев и французов. Первый этап КМ позволит сделать определённые выводы, а понять общую картину можно будет только к новому году. Логинов — достаточно опытный спортсмен и прекрасно понимает, каким путём лучше не идти. Насколько сработала или не сработала самоподготовка, мы узнаем совсем скоро — после того, как начнутся первые гонки», — заявил эксперт в интервью RT.

Также он выразил надежду, что проблемы чемпиона мира с локтем окончательно остались позади и не помешают ему в новом сезоне.

«Насколько я владею информацией, Александру удалось решить их. Надеюсь, локоть не будет доставлять ему серьёзных неудобств. Хотя возможно всё. Человеческий организм — штука непредсказуемая. Будем надеяться, что всё будет в порядке и Саша сумеет показать хороший результат», — добавил Круглов.

В свою очередь, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев жёстко отреагировал на опубликованное на официальном сайте IBU превью нового сезона. В нём Логинов не был включён в число фаворитов среди мужчин.

«Это дело федерации. Там вообще бы не хотели видеть россиян в качестве претендентов на какие-либо награды. Это их огромная проблема. Если Логинов нормально прошёл подготовительный период, так, как он планировал, у него есть все шансы хорошо выступить в новом сезоне. Загадывать, какие кто займёт места в биатлоне, да и вообще в спорте, нереально, поскольку на результат влияет много субъективных факторов», — подчеркнул Васильев.

«Главная задача Саши — попытаться абстрагироваться от внешних раздражителей, в частности от нападок братьев Бё, которые вечно всех критикуют и при этом легально используют допинг, Себастиана Самуэльссона и прочей шушеры. Логинову нужно спокойно готовиться к стартам. И конечно, не стоит ставить перед собой задачу выиграть общий зачёт КМ. Пройти ровно необходимо весь сезон, а это получается не у всех», — добавил собеседник RT.

Васильев также выразил мнение, что самоподготовка не должна негативно сказаться на лидере сборной России.

«Он второй год готовится по индивидуальному плану. К тому же к нему на сборы приезжал Цветков. Логинов — профессионал и далеко не мальчик. Он прекрасно знает, что ему нужно. А чтобы развить скоростные качества, достаточно провести несколько стартов, в которых он и принял участие. Первые этапы как раз позволят ему выйти на определённый уровень», — добавил эксперт.

Также он объяснил, почему травма локтя чемпиона мира может быть напрямую связана с работой на асфальте.

«Палки жёстко амортизируют, и это сказывается на суставе. Когда же биатлонисты становятся на снег, начинается «мягкая» работа. Собственно, как только стартовала подготовка на снегу, об этой проблеме Логинова мы больше не слышали. Думаю, в зимний период она никак не будет себя проявлять», — заключил Васильев.