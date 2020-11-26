Васильев о самоподготовке Логинова: он прекрасно знает, что ему нужно

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев прокомментировал тот факт, что Александр Логинов готовился к сезону отдельно от остальной сборной России.
Васильев о самоподготовке Логинова: он прекрасно знает, что ему нужно
  • © Kalle Parkkinen/Newspix24
  • globallookpress.com

«Он второй год готовится один по индивидуальному плану. К тому же к нему на сборы приезжал Максим Цветков. Логинов — профессионал и далеко не мальчик. Он прекрасно знает, что ему нужно. А чтобы развить скоростные качества, достаточно провести несколько стартов, в которых он и принял участие. Первые этапы как раз позволят ему выйти на определённый уровень», — сказал Васильев в интервью RT.

Ранее Круглов поделился мнением по поводу самоподготовки Логинова перед сезоном.

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