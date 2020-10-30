Тарьей Бё высказался о поражении от Логинова на ЧМ-2020 по биатлону

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Норвежский биатлонист Тарьей Бё вспомнил о спринтерской гонке на чемпионате мира 2020 года в итальянской Антерсельве, победу в которой одержал россиянин Александр Логинов.
Тарьей Бё высказался о поражении от Логинова на ЧМ-2020 по биатлону
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Тот спринт в Антерсельве был одной из лучших гонок в моей карьере. Отдельные гонки могут быть просто отличными, хотя не всегда получается забраться на вершину пьедестала», — приводит слова Бё TV2.

Он отметил, что в тот день уровень гонки был очень высок и ему ещё грустнее от того, что он проиграл тому, кого ранее ловили на применении допинга.

«Такие неудачи всегда непросто принять, а проигрыш жулику сделал её ещё обиднее. Это ранит в самое сердце и идёт вразрез с моими ценностями, поэтому было важно открыто об этом сказать», — добавил Бё.

Логинов был дисквалифицирован на два года после обнаружения в его допинг-пробе эритропоэтина. Россиянин вернулся к соревновательной деятельности в 2016 году.

Ранее Логинов рассказал о травме локтя и своём восстановлении после неё.

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