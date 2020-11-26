Сдвоенные этапы, синие майки и прежние фавориты: что нужно знать о Кубке мира по биатлону сезона-2020/21

В финском Контиолахти стартует Кубок мира по биатлону. В новом сезоне запланированы девять этапов, а также первенство планеты в словенской Поклюке. На четырёх трассах соревнования будут проходить две недели подряд, чтобы снизить риск инфицирования спортсменов COVID-19. Основными фаворитами будут действующие обладатели «Большого хрустального глобуса» Йоханнес Бё и Доротея Вирер, но несколько спортсменов, в том числе россиянин Александр Логинов, должны будут навязать борьбу.

28 ноября стартует новый розыгрыш Кубка мира по биатлону. В Контиолахти мужчины и женщины разыграют первые медали в индивидуальной гонке, а уже на следующий день определят лучших в спринте. Там же, в Финляндии, биатлонисты проведут через неделю второй этап, в программу которого войдут гонки преследования и эстафеты.

На протяжении всего межсезонья проведение Кубка мира оставалось под вопросом из-за пандемии коронавирусной инфекции. Однако Международному союзу биатлонистов (IBU) всё-таки удалось договориться с местными властями ряда стран, чтобы они приняли соревнования. Правда, от привычного формата проведения гонок, сформировавшегося за долгие годы, пришлось отказаться, чтобы свести к минимуму лишние передвижения спортсменов между странами и возможность заболеть коронавирусной инфекцией.

Из первоначального календаря были исключены четыре трассы. Биатлонисты не выступят в шведском Эстерсунде, французском Анси и немецком Рупольдинге, без которых Кубок мира не обходился в последнее время. Также отменена предолимпийская неделя в Пекине, во время которой спортсмены должны были опробовать трассы следующей Олимпиады. Взамен будут организованы сдвоенные этапы в Контиолахти, австрийском Хохфильцене, немецком Оберхофе и чешском Нове-Место. Стоит отметить, что два последних города в будущем примут чемпионаты мира в 2023 и 2024 годах.

Несмотря на все старания организаторов спокойно провести первый этап в Финляндии, без неприятных инцидентов не обошлось. За несколько дней до гонок были зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией в сборных России, Франции, Румынии, Латвии и Молдавии. В российской команде положительными были тесты у Антона Бабикова, врачей Романа Лейфера и Евгения Шутова, а также у массажиста Валерия Лашина.

Существовала вероятность, что медицинские власти Финляндии посадят всю мужскую сборную на карантин, из-за чего ей пришлось бы пропустить первый этап Кубка мира и, возможно, второй. Однако после того как изоляции избежала французская команда, появилась надежда на то, что и российским спортсменам позволят выйти на старт. В итоге были отстранены только Бабиков и проживавший с ним в одном номере Евгений Гараничев, хотя его тесты были отрицательными. Бабиков должен соблюдать карантин до 1 декабря и сможет выступить через неделю, а Гараничеву назначили изоляцию до 5 декабря, из-за чего в Контиолахти он уже не выступит.

Новый сезон будет отличаться от предыдущих ещё и отсутствием большого числа любимых болельщиками спортсменов. Карьеру завершили несколько биатлонистов, среди которых особенно выделяется Мартен Фуркад. Кроме пятикратного олимпийского чемпиона, не выступят также Доминик Ландертингер, ветеран Михал Шлезингр и Красимир Анев. Сборные Франции и Австрии лишились ценных кадров для эстафет, так что претендовать на медали в этой дисциплине им будет сложнее.

У женщин потерь будет не меньше. Болельщики больше не увидят на трассе Кайсу Мякяряйнен, Сюннёве Сулемдаль, Селию Эмонье, Веронику Виткову и ещё несколько спортсменок, не претендующих на медали. Россиянка Екатерина Юрлова-Перхт была готова выступить в этом сезоне, но незадолго до первых стартов узнала о второй беременности. Её возвращения в спорт стоит ждать перед следующим, уже олимпийским сезоном.

В отсутствие Фуркада главным фаворитом мужских соревнований автоматически становится норвежец Йоханнес Бё, побеждавший в общем зачёте два последних года. Однако на недавних контрольных стартах он каждый раз уступал своему старшему брату Тарьею. У Бё-младшего возникали проблемы со стрельбой, из-за которых он может стартовать неудачно уже в Кубке мира.

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Конкуренцию 27-летнему норвежцу должны составить французы Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе и Симон Детьё, отлично проявившие себя в прошлом году. К числу претендентов на высокие места в общем зачёте стоит отнести и чемпиона мира в спринте Александра Логинова. К новому сезону он готовился отдельно от сборной России и не принимал участие в контрольных тренировках, так что его форма пока остаётся загадкой. Но в прошлые годы это не мешало Логинову удачно выступать на первых этапах и сразу начинать выигрывать медали.

В женских соревнованиях ожидается повторение дуэли между итальянкой Доротеей Вирер и норвежкой Тириль Экхофф, а также попытка ещё одной спортсменки из Норвегии — Марте Олсбю-Ройселанн — вклиниться в их борьбу. В прошлом сезоне, кроме них, выиграть больше одной личной гонки удавалось только немке Дениз Херрман, когда в мире уже начиналась пандемия коронавирусной инфекции. Может себя проявить и шведка Ханна Эберг, неожиданно ставшая обладательницей «Малого хрустального глобуса» в зачёте индивидуальных гонок. На что способны российские девушки, станет понятно уже во время соревнований, но уже сейчас можно утверждать, что без Юрловой-Перхт рассчитывать на медали в эстафетах станет ещё сложнее, чем обычно.

В новом сезоне, кроме традиционных призов, за победу в общей квалификации и в отдельных дисциплинах будет также разыгрываться трофей среди лучших молодых биатлонистов. На награду смогут претендовать спортсмены, которым 31 декабря будет не более 25 лет. По ходу сезона лучший представитель молодёжи наденет на гонках синюю майку, имеющую такой же почётный статус, как и жёлтая и красная.