Губерниев рассказал о ситуации с коронавирусом в сборной России по биатлону
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«Подозрение на COVID-19 у одного из биатлонистов мужской сборной! Фамилию знаю, пока не скажу! Ждём официального сообщения!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Затем он добавил, что есть подозрение на заболевание ещё у троих россиян. При этом он подчеркнул, что в случае подтверждения команда не выйдет на старт на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.
«В команде положительный тест у одного спортсмена и ещё у трёх представителей персонала», — резюмировал Губерниев.
Первый этап Кубка мира пройдёт в Контиолахти с 28 по 29 ноября. Второй этап состоится там же с 3 по 6 декабря.
Ранее сообщалось, что в сборной России по биатлону зафиксирован случай заболевания коронавирусом.