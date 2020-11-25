Губерниев рассказал о ситуации с коронавирусом в сборной России по биатлону

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, что у нескольких членов сборной России по биатлону есть подозрение на заболевание коронавирусом.
Губерниев рассказал о ситуации с коронавирусом в сборной России по биатлону
  • globallookpress.com

«Подозрение на COVID-19 у одного из биатлонистов мужской сборной! Фамилию знаю, пока не скажу! Ждём официального сообщения!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Затем он добавил, что есть подозрение на заболевание ещё у троих россиян. При этом он подчеркнул, что в случае подтверждения команда не выйдет на старт на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«В команде положительный тест у одного спортсмена и ещё у трёх представителей персонала», — резюмировал Губерниев.

Первый этап Кубка мира пройдёт в Контиолахти с 28 по 29 ноября. Второй этап состоится там же с 3 по 6 декабря.

Ранее сообщалось, что в сборной России по биатлону зафиксирован случай заболевания коронавирусом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить