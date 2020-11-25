Губерниев рассказал о ситуации с коронавирусом в сборной России по биатлону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о том, что у нескольких членов сборной России по биатлону есть подозрение на заболевание коронавирусом.

«Подозрение на COVID-19 у одного из биатлонистов мужской сборной! Фамилию знаю, пока не скажу! Ждём официального сообщения!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Затем он добавил, что есть подозрение на заболевание ещё у троих россиян. При этом он подчеркнул, что в случае подтверждения команда не выйдет на старт на первом этапе Кубка мира в финском Контиолахти.

«В команде положительный тест у одного спортсмена и ещё у трёх представителей персонала», — резюмировал Губерниев.

Первый этап Кубка мира пройдёт в Контиолахти с 28 по 29 ноября. Второй этап состоится там же с 3 по 6 декабря.

Ранее сообщалось, что в сборной России по биатлону зафиксирован случай заболевания коронавирусом.