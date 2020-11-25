В сборной России по биатлону зафиксирован случай заболевания коронавирусом

В сборной России по биатлону зафиксирован случай заболевания коронавирусной инфекцией перед первым этапом Кубка мира в финском Контиолахти.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU).

Отмечается, что случаи заболевания выявлены в ходе первого тестирования не только в российской команде, но ещё и у Латвии и Молдавии.

«Представители команд оповещены и изолированы. Органы здравоохранения Финляндии проинформированы о случившемся и примут дальнейшее решение», — говорится в заявлении.

Первый этап КМ пройдёт в Контиолахти с 28 по 29 ноября. Второй этап состоится там же с 3 по 6 декабря.

Ранее тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что у футболиста команды Алана Дзагоева сомнительный результат теста на коронавирус.