В сборной России по биатлону зафиксирован случай заболевания коронавирусом

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В сборной России по биатлону зафиксирован случай заболевания коронавирусной инфекцией перед первым этапом Кубка мира в финском Контиолахти.
В сборной России по биатлону зафиксирован случай заболевания коронавирусом
  • РИА Новости

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Международного союза биатлонистов (IBU).

Отмечается, что случаи заболевания выявлены в ходе первого тестирования не только в российской команде, но ещё и у Латвии и Молдавии.

«Представители команд оповещены и изолированы. Органы здравоохранения Финляндии проинформированы о случившемся и примут дальнейшее решение», — говорится в заявлении.

Первый этап КМ пройдёт в Контиолахти с 28 по 29 ноября. Второй этап состоится там же с 3 по 6 декабря.

Ранее тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что у футболиста команды Алана Дзагоева сомнительный результат теста на коронавирус.

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