Гончаренко заявил, что у Дзагоева сомнительный результат теста на коронавирус

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии здоровья своих футболистов в преддверии матча группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» и заявил, что полузащитник Алан Дзагоев сдал сомнительный тест на коронавирус.

«Все футболисты, которые были в заявке с «Сочи», готовы к игре. Сегодня оценим состояние Марио Фернандеса и Васина. Будем учитывать по общим тестам. По физике они готовы, посмотрим. Скорее всего, будем опираться на тех футболистов, которые были с «Сочи». С Дивеевым всё нормально, нос зажил. Кучаев испытывает проблемы со старой болячкой. Сейчас мы его восстанавливаем. У Карпова тоже проявились предыдущие проблемы. Единственное, по сомнительным тестам на COVID-19 есть вопрос только у Дзагоева», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится 26 ноября в Москве. Начало встречи — в 20:55 мск.

Ранее суд оштрафовал ЦСКА за нарушение санитарных норм на матче Российской премьер-лиги с «Динамо».