Гончаренко заявил, что у Дзагоева сомнительный результат теста на коронавирус

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о состоянии здоровья своих футболистов в преддверии матча группового этапа Лиги Европы с «Фейеноордом» и заявил, что полузащитник Алан Дзагоев сдал сомнительный тест на коронавирус.
Гончаренко заявил, что у Дзагоева сомнительный результат теста на коронавирус
  • @pfc_cska
  • Twitter

«Все футболисты, которые были в заявке с «Сочи», готовы к игре. Сегодня оценим состояние Марио Фернандеса и Васина. Будем учитывать по общим тестам. По физике они готовы, посмотрим. Скорее всего, будем опираться на тех футболистов, которые были с «Сочи». С Дивеевым всё нормально, нос зажил. Кучаев испытывает проблемы со старой болячкой. Сейчас мы его восстанавливаем. У Карпова тоже проявились предыдущие проблемы. Единственное, по сомнительным тестам на COVID-19 есть вопрос только у Дзагоева», — сказал Гончаренко на пресс-конференции.

Матч ЦСКА — «Фейеноорд» состоится 26 ноября в Москве. Начало встречи — в 20:55 мск.

Ранее суд оштрафовал ЦСКА за нарушение санитарных норм на матче Российской премьер-лиги с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить