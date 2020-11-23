Суд оштрафовал ЦСКА за нарушение санитарных норм на матче РПЛ с «Динамо»

Савёловский суд Москвы оштрафовал ЦСКА на 200 тыс. рублей за нарушение действующего законодательства в области противоэпидемиологических мер на матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» (3:1).

Об этом сообщает ТАСС. По версии Роспотребнадзора, 18 октября на матче ЦСКА — «Динамо» на стадионе армейцев были допущены нарушения социального дистанцирования. Некоторые болельщики также пренебрегали средствами индивидуальной защиты.

Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение десяти суток с момента вручения или получения копии постановления.

Ранее сообщалось, как ЦСКА поделил очки с «Сочи» и завершил первый круг лидером РПЛ.