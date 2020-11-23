Суд оштрафовал ЦСКА за нарушение санитарных норм на матче РПЛ с «Динамо»
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС. По версии Роспотребнадзора, 18 октября на матче ЦСКА — «Динамо» на стадионе армейцев были допущены нарушения социального дистанцирования. Некоторые болельщики также пренебрегали средствами индивидуальной защиты.
Постановление может быть обжаловано в Мосгорсуде в течение десяти суток с момента вручения или получения копии постановления.
Ранее сообщалось, как ЦСКА поделил очки с «Сочи» и завершил первый круг лидером РПЛ.