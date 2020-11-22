Ничейный синдром: как ЦСКА поделил очки с «Сочи» и завершил первый круг лидером РПЛ

Московский ЦСКА на своём поле сыграл вничью с «Сочи» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча на «ВЭБ Арене» завершилась со счётом 1:1. На гол Арнора Сигурдссона гости ответили точным ударом Никиты Бурмистрова. При этом в середине первого тайма подопечные Владимира Федотова могли выйти вперёд, но мяч Артура Юсупова был отменён из-за положения «вне игры».

Для ЦСКА встреча с «Сочи» представляла важнейшее значение с точки зрения перспектив в чемпионской гонке. В преддверии 15-го тура подопечные Виктора Гончаренко занимали первое место в турнирной таблице РПЛ, а осечки главных конкурентов в лице «Зенита» и «Спартака» предоставили им отличную возможность создать задел по очкам. В случае победы преимущество над действующим обладателем титула могло увеличиться до двух баллов, а над красно-белыми — до пяти.

Степень важности этого матча лишь возрастала благодаря тому, что фактически «Сочи» был одним из самых сильных оппонентов ЦСКА в оставшихся турах первой части первенства. А победа над ним могла стать основополагающей в плане создания комфортного отрыва от конкурентов в преддверии зимней паузы. Если говорить об остальных противниках, то «Урал» и «Химки» находятся в нижней части турнирной таблицы и скорее борются за выживание, чем претендуют на высокие места. А «Ростов» и «Рубин» на бумаге хоть и относятся к топ-командам, но выступают нестабильно.

Расписание ближайших преследователей можно назвать более тяжёлым. Как минимум по той причине, что «Зениту» и «Спартаку» предстоит очное противостояние в 19-м туре — последнем перед паузой. И это не считая того, что для петербуржцев эта игра должна стать восьмой за 26 дней. Да, график армейцев был не менее загруженным, но по уровню интенсивности встречи в Лиге Европы вряд ли можно сравнивать с матчами Лиги чемпионов.

Что касается «Сочи», то в нынешнем сезоне подопечные Владимира Федотова заявили о себе как об одном из претендентов на попадание в еврокубки. После 14 туров они занимали пятое место, потерпев всего три поражения за весь турнир. Помимо лидеров в лице «Зенита» и «Динамо», их сумел огорчить лишь «Арсенал». Кроме того, в преддверии матча с ЦСКА после травмы восстановился лидер и лучший бомбардир коллектива Кристиан Нобоа, что вселяло оптимизм в болельщиков клуба. Правда, эквадорец не попал в стартовый состав и начал встречу на скамейке запасных. Зато в основе оказались футболисты сборной России Антон Заболотный и Сослан Джанаев, выступавшие в недавней игре с Сербией в Лиге наций.

В целом состав «Сочи» практически не отличался от того, что вышел на поле в предыдущем туре с «Уфой». Защитника Эммануэля Мамману сменил Иван Новосельцев, а место Данилы Пруцева в центре поля занял Ибрагим Цаллагов. Гончаренко также обошёлся минимальной ротацией. Отсутствие травмированного Марио Фернандеса заставило передвинуть Бахтиёра Зайнутдинова на правый фланг обороны, а на левый вышел Георгий Щенников. Над ним оказался Наир Тикнизян, а на позиции форварда — Фёдор Чалов. При этом в основе появился и Игорь Дивеев, получивший повреждения в Белграде — у него были выявлены черепно-мозговая травма, перелом носа и сотрясение мозга.

Начало встречи прошло под диктовку хозяев, открывших счёт уже на пятой минуте. Молниеносная контратака по правому флангу завершилась прострелом Влашича на Чалова. До нападающего передача не дошла, но вторым темпом атаку поддержал Арнор Сигурдссон. Исландец оставил не у дел Джанаева и забил свой второй мяч в сезоне.

В течение следующих десяти минут армейцы владели небольшим преимуществом и имели ещё одну возможность организовать опасный встречный выпад, но затем отдали инициативу и стали допускать всё больше ошибок у своих ворот. А уже на 24-й минуте воспитанник ЦСКА Никита Бурмистров восстановил равенство в счёте. Дивеев и Магнуссон прозевали подачу с фланга, а нападающий «Сочи» беспрепятственно обработал мяч и пробил из пределов штрафной.

Спустя четыре минуты положение красно-синих чуть не стало критическим. Гости быстро перешли из обороны в атаку — Заболотный выиграл верховую дуэль у Дивеева, Жоаозиньо адресовал пас Бурмистрову, а тот нашёл в штрафной Артура Юсупова. Юсупов здорово разобрался в ситуации: сначала обманным движением убрал Щенникова, после чего эффектным обводящим ударом поразил ворота Акинфеева. Однако после консультаций с видеоассистентом арбитра гол был отменён из-за положения «вне игры». Как было заметно на повторе, отдававший потенциально голевую передачу Бурмистров оказался в офсайде.

Одним из самых обсуждаемых в первые 45 минут стал эпизод с участием Жоаозиньо. Хавбек «Сочи» получил удар коленом в голову в результате верхового единоборства, после чего потерял сознание. Футболист пришёл в себя лишь после того, как ему была оказана первая помощь, но впоследствии смог продолжить игру.

Концовка первого и начало второго тайма показали, что тактические преобразования Гончаренко не сработали. Щенников находился не в лучшей форме, а Зайнутдинов явно чувствовал себя некомфортно на правом фланге, чем активно пользовались соперники. «Сочи» действовал пусть и прямолинейно, но довольно эффективно. Регулярные прорывы по бровке завершались либо навесами, либо прострелами на центрфорварда, которые неизменно таили в себе угрозу.

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Так, в период с 59-ю по 65-ю минуту Заболотный имел три возможности отличиться. Он бил в касание из пределов штрафной, катил в дальний угол после классного прорыва по полуфлангу и пытался «рыбкой» замкнуть прострел партнёра, но каждый раз ему что-то мешало. В первом случае чудесный сейв совершил Игорь Акинфеев, во втором нападающему не хватило точности, а в третьем — расторопности. Антон здорово выпрыгнул, но не успел к мячу.

Гончаренко постарался освежить игру заменами и с разницей в пять минут выпустил сразу четырёх новых футболистов. В центр поля вышли Кристиян Бистрович и Ильзат Ахметов, а в атакующую линию — Чидера Эджуке и Адольфо Гайч. Хозяева забрали себе мяч и осадили штрафную оппонента, но долгое время серьёзных дивидендов это не приносило. Больше остальных старался нигериец, но зачастую это выходило ему боком. Вингер отчаянно пытался в одиночку разобраться со всеми соперниками, неохотно отдавал пасы, а его КПД оставлял желать лучшего.

В итоге за последние 20 минут хозяева сумели нанести лишь два удара по воротам противника, причём оба раза из-за пределов штрафной. Сначала низом пробил Никола Влашич, а в компенсированное время роль лидера на себя чуть было не примерил Эджуке. Однако в обоих случаях уверенно действовал Сослан Джанаев. ЦСКА сыграл вничью с «Сочи» в 15-м туре и вышел в единоличные лидеры РПЛ, но упустил возможность увеличить отрыв от конкурентов. На данный момент подопечные Гончаренко опережают «Зенит» на один балл, а «Спартак» — на три.