Гончаренко: ЦСКА стал увереннее в себе

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко отметил прогресс своей команды.

«Команда стала уверенной в себе. Здесь прямая зависимость от результатов. Побеждая, команда обретает уверенность и меньше нервничает. С каждым новым успехом крепче становится психология. Важнейший момент состоит в том, что ментально футболисты ЦСКА уже готовы играть на победу в каждом матче. Я думаю, это радует не только меня как тренера, но и армию наших болельщиков. Сейчас рано думать, что произойдёт в мае. Мы совершенно не забиваем себе этим голову. Готовимся к предстоящему матчу, понимаем, что это и есть ближайшая цель, нужно добывать результат здесь и сейчас. Команда окрепла и вступает в период зрелости. Показательным моментом считаю уверенные победы над командами, которые ещё недавно считались для нас неудобными. Речь о «Динамо» и «Ростове». Мы не просто их победили, а именно переиграли. Такие вещи делают команду сильнее. Задача в том, чтобы поступательно двигаться от матча к матчу, и в каждом из них стараться брать очки», — цитирует Гончаренко официальный сайт ЦСКА.

Матч ЦСКА — «Сочи» состоится 22 ноября, в Москве. Начало встречи — в 14:00 мск.

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