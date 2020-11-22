Обляков поделился намерениями ЦСКА в матче с «Сочи»

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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков поделился мнением о ФК «Сочи», с которым его команде предстоит сыграть 22 ноября в 15-м туре Российской премьер-лиги, и планами на матч.
Обляков поделился намерениями ЦСКА в матче с «Сочи»
  • РИА Новости

По словам игрока, армейцы постараются добиться победы. Такой результат, как и ничья, позволит им единолично остаться во главе турнирной таблицы.

«Сочинцы неплохо играют, долгое время находились в верхней части таблицы, да и сейчас хорошо идут. Против «Сочи» будет нелегко, но и сказать, что это команда, которую нельзя обыграть, я тоже не могу. Постараемся добиться победы, она для нас очень важна», — приводит слова Облякова Twitter ЦСКА.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско был возмущён вопросом о своём отъезде из расположения клуба.

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