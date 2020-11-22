Обляков поделился намерениями ЦСКА в матче с «Сочи»
- РИА Новости
По словам игрока, армейцы постараются добиться победы. Такой результат, как и ничья, позволит им единолично остаться во главе турнирной таблицы.
«Сочинцы неплохо играют, долгое время находились в верхней части таблицы, да и сейчас хорошо идут. Против «Сочи» будет нелегко, но и сказать, что это команда, которую нельзя обыграть, я тоже не могу. Постараемся добиться победы, она для нас очень важна», — приводит слова Облякова Twitter ЦСКА.
Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско был возмущён вопросом о своём отъезде из расположения клуба.