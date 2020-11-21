Тедеско возмутился вопросом о своём отъезде из расположения «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, как его отъезд из страны во время международной паузы на матчи национальных сборных повлиял на ход тренировок и подготовки команды к возобновлению сезона.

«Смотрите, как это работает: вы всегда обращаете внимание на даты, но за ними вы больше ничего не видите. Посмотрите на игру и скажите, у кого было больше сил и интенсивности в этом матче. Говоря об истории, которая предшествовала этой игре: сегодня на поле был Павел Маслов, до этого у него были проблемы с четырёхглавой мышцей. Когда его вызвали в сборную, он попросил тренера молодёжки, чтобы тот не ставил его на матч, поскольку у него мышечные проблемы, тем не менее тренер его очень сильно попросил сыграть. Он провёл первый матч, и тренер попросил его выйти и во второй игре на тайм. По факту он сыграл 70 минут. Георгий Джикия провёл за сборную все три игры от свистка до свистка, и после Турции у него были проблемы с приводящей мышцей, а сегодня он сыграл здорово. Джордан Ларсон ездил в сборную, Алекс Крал сыграл все игры, про Александра Соболева знаете историю», — приводит слова Тедеско Sport24.

Он отметил, что в составе «Спартака» играет много футболистов, которые были вызваны в свои сборные, и на базе клуба остались порядка 10—12 человек, половина которых выступала за «Спартак-2» во время паузы.

«Те, кто остался, несколько человек, отыграли за «Спартак» полностью все матчи. Понсе, Айртон, Жиго. О каких десяти днях вы говорите? С воскресенья до понедельника — это семь дней, но никак не десять. У каждого была индивидуальная программа. В частности, Мозес делал беговую работу, он сыграл сегодня 90 минут. Некоторые были травмированы и лечились, так что эта пауза очень хорошо прошла в этом плане. Не смотрите только на даты, это неправильно. Мы с апреля работаем без перерывов, без летней паузы и без сборов. Вы не представляете, каково это работать без паузы с апреля. Так что этот перерыв для пяти-шести игроков, которые работали дома, — это хорошо. И мы здесь каждый день с семи утра и до восьми вечера. Вы видели, как мы сегодня играли, и видели нашу силу. На что повлияла эта пауза, сами мне скажите. У наших игроков сводило ноги? Они не бегали? Все были здоровы, никто не травмировался, Мозес сыграл 90 минут, Кокорин здорово отыграл 74 минуты. Это просто неуважение! Сначала думайте, потом спрашивайте», — подытожил специалист.

В первом матче после международной паузы «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Тедеско заявил, что Соболев пропустит следующие четыре матча «Спартака».