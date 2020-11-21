Тедеско возмутился вопросом о своём отъезде из расположения «Спартака»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско ответил на вопрос, как его отъезд из страны во время международной паузы на матчи национальных сборных повлиял на ход тренировок и подготовки команды к возобновлению сезона.
Тедеско возмутился вопросом о своём отъезде из расположения «Спартака»
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«Смотрите, как это работает: вы всегда обращаете внимание на даты, но за ними вы больше ничего не видите. Посмотрите на игру и скажите, у кого было больше сил и интенсивности в этом матче. Говоря об истории, которая предшествовала этой игре: сегодня на поле был Павел Маслов, до этого у него были проблемы с четырёхглавой мышцей. Когда его вызвали в сборную, он попросил тренера молодёжки, чтобы тот не ставил его на матч, поскольку у него мышечные проблемы, тем не менее тренер его очень сильно попросил сыграть. Он провёл первый матч, и тренер попросил его выйти и во второй игре на тайм. По факту он сыграл 70 минут. Георгий Джикия провёл за сборную все три игры от свистка до свистка, и после Турции у него были проблемы с приводящей мышцей, а сегодня он сыграл здорово. Джордан Ларсон ездил в сборную, Алекс Крал сыграл все игры, про Александра Соболева знаете историю», — приводит слова Тедеско Sport24.

Он отметил, что в составе «Спартака» играет много футболистов, которые были вызваны в свои сборные, и на базе клуба остались порядка 10—12 человек, половина которых выступала за «Спартак-2» во время паузы.

«Те, кто остался, несколько человек, отыграли за «Спартак» полностью все матчи. Понсе, Айртон, Жиго. О каких десяти днях вы говорите? С воскресенья до понедельника — это семь дней, но никак не десять. У каждого была индивидуальная программа. В частности, Мозес делал беговую работу, он сыграл сегодня 90 минут. Некоторые были травмированы и лечились, так что эта пауза очень хорошо прошла в этом плане. Не смотрите только на даты, это неправильно. Мы с апреля работаем без перерывов, без летней паузы и без сборов. Вы не представляете, каково это работать без паузы с апреля. Так что этот перерыв для пяти-шести игроков, которые работали дома, — это хорошо. И мы здесь каждый день с семи утра и до восьми вечера. Вы видели, как мы сегодня играли, и видели нашу силу. На что повлияла эта пауза, сами мне скажите. У наших игроков сводило ноги? Они не бегали? Все были здоровы, никто не травмировался, Мозес сыграл 90 минут, Кокорин здорово отыграл 74 минуты. Это просто неуважение! Сначала думайте, потом спрашивайте», — подытожил специалист.

В первом матче после международной паузы «Спартак» сыграл вничью с московским «Динамо» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее Тедеско заявил, что Соболев пропустит следующие четыре матча «Спартака».

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