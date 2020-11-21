Тедеско заявил, что Соболев пропустит следующие четыре матча «Спартака»
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«Кокорин сегодня хорошо сыграл. Мы рады, что он смог нам дать подобный ответ, особенно учитывая, что Соболева в ближайших играх с нами не будет. Я смотрел статистику последних матчей «Спартака»: из восьми последних в пяти или шести Соболев играл не полностью, по 40 или меньше минут. Или вообще не играл. Четыре следующие встречи он тоже пропустит», — цитирует Тедеско Sport24.
По его словам, ему очень грустно из-за травмы с Соболевым. При этом он отметил, что в этой ситуации всё равно хочет похвалить Кокорина.
«Удивительное качество, техника — всё это заслуживает похвалы», — добавил Тедеско.
Встреча завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 27 очками находится на четвёртой строчке.
Ранее Александр Овечкин выразил уверенность, что «Динамо» поборется за чемпионство в РПЛ.