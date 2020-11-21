Овечкин уверен, что «Динамо» поборется за чемпионство в РПЛ

Хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился эмоциями после ничьей между московскими «Спартаком» и «Динамо» в футбольном матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Игра понравилась, а результат нет. Должны были выигрывать. Обидно, но ничего не сделаешь. Поборется ли «Динамо» за чемпионство? Конечно, всё будет шикарно. Сыграю ли я за футбольное «Динамо»? Всё будет нормально. Когда? Подготовимся», — цитирует Овечкина «Чемпионат».

Встреча завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 27 очками находится на четвёртой строчке.

Ранее Доменико Тедеско выразил мнение, что «Спартак» заслуживал победу в матче с «Динамо».