Тедеско считает, что «Спартак» заслуживал победу в матче с «Динамо»

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Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».
Тедеско считает, что «Спартак» заслуживал победу в матче с «Динамо»
  • © РИА Новости / Григорий Сысоев

«Во-первых, в первом тайме игра была более-менее равной: и у них, и у нас были хорошие шансы. Изначально была задача постараться избежать контратак «Динамо», так как у них есть быстрые игроки и они в этом компоненте очень опасны. Сначала нам это удавалось», — цитирует Тедеско Sport24.

Он отметил, что контратаки бело-голубых происходили после глупых ошибок «Спартака», которых можно было бы и не допускать. По его мнению, второй тайм команда провела лучше и создала несколько возможностей для взятия ворот. Специалист также подчеркнул, что в подобных матчах непросто отыгрываться и было досадно пропустить от «Динамо» первыми.

«Нам этого не хотелось. Но удалось отыграться, и можно сказать, что мы заслуживали победу по игре. Однако ничейный результат тоже хороший», — сказал Тедеско.

Тренер также подчеркнул, что обе команды много ошибались, а «Динамо» старалось прессинговать красно-белых.

Встреча завершилась со счётом 1:1. «Спартак» набрал 19 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» с 27 очками находится на четвёртой строчке.

Ранее член совета директоров «Спартака» Андрей Федун прокомментировал ничью с «Динамо».

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