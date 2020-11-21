Дальний «выстрел» Скопинцева и дриблинг Зобнина: как «Спартак» сыграл вничью с «Динамо» в РПЛ

«Спартак» поделил очки с «Динамо» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча на «Открытие Арене» завершилась со счётом 1:1. На 79-й минуте красивым дальним ударом отметился защитник гостей Дмитрий Скопинцев, а на 85-й полузащитник хозяев Роман Зобнин отличился после сольного прохода. Также одними из главных героев дерби стали голкиперы Александр Максименко и Антон Шунин.

Матч между «Спартаком» и «Динамо» справедливо считался центральным в 15-м туре РПЛ. Как минимум по той причине, что на «Открытие Арене» встречались команды, занимающие третью и четвёртую строчки таблицы чемпионата и претендующие на звания главных соискателей трофея в нынешнем сезоне. Кроме того, это противостояние представляло особый интерес, поскольку оба коллектива возглавляют талантливые немецкие специалисты. Доменико Тедеско уже давно успел утвердиться в статусе одного из самых ярких тренеров лиги, а Сандро Шварц хоть и пробыл в клубе чуть более месяца, уже успел неплохо себя зарекомендовать.

В преддверии встречи были все основания полагать, что Тедеско решит отойти от применённой в предыдущем матче схемы (3-4-3). В пользу этого говорили не самое убедительное выступление в противостоянии с «Уралом», а также отсутствие Александра Соболева. Форвард вернулся из расположения сборной России с травмой, из-за которой рискует пропустить около двух месяцев. В связи с этим можно было предполагать, что немец решит перейти на игру в два чистых форварда в лице Джордана Ларссона и Эсекьеля Понсе, а роль атакующего хавбека достанется Зелимхану Бакаеву. Однако специалист поступил иначе и ограничился лишь заменой по позиции. Вместо оказавшегося в лазарете нападающего вышел Александр Кокорин.

Шварц же провёл серьёзную ротацию, а в сравнении с матчем с «Локомотивом» на поле оказались сразу шесть новых футболистов. Пара замен оказались вынужденными — вместо дисквалифицированных Сергея Паршивлюка и Себастьяна Шиманьски появились Гильермо Варела и Никола Моро. Важным событием стало возвращение в основу голкипера Антона Шунина, защитника Ивана Ордеца, опорника Романа Нойштедтера и форварда Николая Комличенко.

Говоря о сопернике, Тедеско особенно отмечал умение «Динамо» быстро проводить контратаки и выражал мнение, что «Спартаку» будет комфортнее владеть мячом в дерби. Учитывая тот факт, что красно-белые любят действовать на встречных курсах, такие планы вызывали сомнение, однако красно-белые действительно пытались действовать первым номером и разыгрывать комбинации у штрафной соперника, в то время как бело-голубые сделали ставку на высокий прессинг и быстрые выпады. Именно это чуть было не принесло успех подопечным Шварца уже в дебюте. На 18-й минуте Даниил Фомин совершил отбор на чужой половине поля и нанёс дальний удар с 25 метров. Однако Александр Максименко справился и с ним, и с добиванием в исполнении Клинтона Н’Жи.

В целом первый тайм получился довольно зрелищным, а команды продемонстрировали современный и динамичный футбол. Тем не менее «Динамо» оставило более целостное впечатление и казалось более подготовленным к дерби. Шварц отлично изучил своего оппонента и дал задачу как можно быстрее доставлять мяч к штрафной через фланги, где по традиции не очень надёжно действовали нацеленные на атаку Айртон и Мозес. Этот план работал. Лесовой и Н’Жи регулярно наказывали противника за излишнюю увлечённость нападением, а камерунец смотрелся особенно ярко. Так, за первые 45 минут он нанёс два удара и был очень активен.

«Спартак» же вряд ли мог занести себе в актив выступление в первой половине. Контратаки хозяев смотрелись не такими острыми, как обычно, а в позиционном нападении они по-прежнему испытывали трудности. Не очень ярко выглядело и атакующее трио. Понсе, Кокорин и Ларссон записали на свой счёт суммарно всего два удара в сторону ворот, причём оба пришлись на долю аргентинца. Самый же опасный момент у ворот Шунина возник после дальнего «выстрела» Зобнина. Роман получил передачу от Павла Маслова и здорово пробил, но голкипер перевёл мяч в штангу. Правда, всего пару минут спустя Моро вернул должок и сотряс перекладину.

После перерыва «Динамо» неожиданно успокоилось и стало действовать с оглядкой на оборону. Шварц отказался от высокого прессинга и призвал подопечных отойти на свою половину поля, а после и вовсе удивил, заменив Н’Жи на Вячеслава Грулёва. Как итог, первые 15 минут гости провели в основном без мяча (35,9% — 64,1%) и не создали ни одного опасного момента у ворот Максименко. Хозяева же ответили дальними ударами Зобнина и Айртона, но пройти массированную оборону противника по-прежнему не могли.

Неудивительно, что самые острые эпизоды в первой половине тайма возникли в результате контратак. Сначала Лесовой и Скопинцев организовали выпад по левому флангу, завершившийся ударом Дмитрия, а затем ещё один шанс отличиться имел Зобнин. Роман ворвался в штрафную, получил классный пас на ход, но Шунин выручил.

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Однако уже следующий быстрый контрвыпад «Динамо» привёл к первому голу в матче, а одним из его главных творцов выступил вышедший на замену Константин Тюкавин. На 72-й минуте юный форвард сменил Комличенко, а уже спустя семь минут организовал атаку на ворота оппонента. 18-летний игрок оформил перехват, адресовал пас Вареле, а экс-защитник «Манчестер Юнайтед» совершил рывок на 40 метров и сделал передачу Скопинцеву. Тот оказался без опеки напротив ворот, неотразимо пробил в дальнюю девятку и стал автором первого мяча бело-голубых в дерби с августа 2018-го.

Но уже шесть минут спустя «Спартак» восстановил паритет. На протяжении всей встречи Зобнин был одним из самых активных игроков, и в концовке не сбавил темп. Роман решился на отважный проход, обыграл по пути троих защитников и со второй попытки огорчил Шунина.

В концовке ближе к победе были гости, чуть было не воспользовавшиеся попустительством хозяев в обороне. Футболисты «Спартака» заметно устали и позволяли противникам наносить опасные удары из-за пределов штрафной, но Максименко был великолепен. Голкипер стал одним из главных героев матча, совершив восемь сейвов. Встреча завершилась со счётом 1:1, что позволило коллективам сохранить место в топ-4 РПЛ.