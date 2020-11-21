Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч со «Спартаком» в РПЛ

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«Динамо» обнародовало стартовый состав футболистов на матч со «Спартаком» в рамках 15-го тура чемпионата России.
Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч со «Спартаком» в РПЛ
  • @fcdynamo
  • Twitter

Стартовый состав команды был опубликован на официальной странице «Динамо» в Twitter.

В основе команды оказались футболисты сборной России Антон Шунин, Роман Евгеньев, Даниил Фомин и Даниил Лесовой. Роль единственного форварда исполнит Николай Комличенко.

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» пройдёт 21 ноября на «Открытие Арене». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин выйдет на поле с первых минут в матче между «Спартаком» и «Динамо».

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