Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч со «Спартаком» в РПЛ

«Динамо» обнародовало стартовый состав футболистов на матч со «Спартаком» в рамках 15-го тура чемпионата России.

Стартовый состав команды был опубликован на официальной странице «Динамо» в Twitter.

В основе команды оказались футболисты сборной России Антон Шунин, Роман Евгеньев, Даниил Фомин и Даниил Лесовой. Роль единственного форварда исполнит Николай Комличенко.

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» пройдёт 21 ноября на «Открытие Арене». Начало — в 19:00 мск.

Ранее сообщалось, что Александр Кокорин выйдет на поле с первых минут в матче между «Спартаком» и «Динамо».