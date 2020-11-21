Стал известен стартовый состав «Динамо» на матч со «Спартаком» в РПЛ
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Стартовый состав команды был опубликован на официальной странице «Динамо» в Twitter.
В основе команды оказались футболисты сборной России Антон Шунин, Роман Евгеньев, Даниил Фомин и Даниил Лесовой. Роль единственного форварда исполнит Николай Комличенко.
Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» пройдёт 21 ноября на «Открытие Арене». Начало — в 19:00 мск.
Ранее сообщалось, что Александр Кокорин выйдет на поле с первых минут в матче между «Спартаком» и «Динамо».
🔥 Состав «Динамо» на матч со «Спартаком»:— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) November 21, 2020
🔹 Варела дебютирует в старте
🔹 Шунин, Комличенко и Ордец возвращаются в состав
🔹 Шиманьски и Паршивлюк не сыграют из-за дисквалификаций#СпартакДинамоpic.twitter.com/XXBnV8rMXq