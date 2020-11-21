Кокорин выйдет на поле с первых минут в матче «Спартак» — «Динамо»
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Московский «Спартак» представил состав на матч 15-го тура с «Динамо». В основе оказался нападающий Александр Кокорин, который войдёт в трио форвардов с Эсекьелем Понсе и Джорданом Ларссоном. Также в старте выйдет Виктор Мозес.
Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» пройдёт 21 ноября на «Открытие Арене». Начало — в 19:00.
Ранее Роман Зобнин рассказал, стало ли ему проще играть после перевода с правого фланга обороны на привычную позицию, в центр полузащиты.
Наш состав на дерби #СпартакДинамо!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) November 21, 2020
Начинаем в 19:00 🤟