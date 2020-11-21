Кокорин выйдет на поле с первых минут в матче «Спартак» — «Динамо»

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Стал известен стартовый состав «Спартака» на матч с «Динамо» в рамках 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Кокорин выйдет на поле с первых минут в матче «Спартак» — «Динамо»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

Московский «Спартак» представил состав на матч 15-го тура с «Динамо». В основе оказался нападающий Александр Кокорин, который войдёт в трио форвардов с Эсекьелем Понсе и Джорданом Ларссоном. Также в старте выйдет Виктор Мозес.

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» пройдёт 21 ноября на «Открытие Арене». Начало — в 19:00.

Ранее Роман Зобнин рассказал, стало ли ему проще играть после перевода с правого фланга обороны на привычную позицию, в центр полузащиты.

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