Силкин о матче «Спартак» — «Динамо»: Шварцу нужно умыть Тедеско

Короткая ссылка
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Силкин о матче «Спартак» — «Динамо»: Шварцу нужно умыть Тедеско
  • РИА Новости

«Такие перерывы, которые были, сбивают ритм такому ходу, который был у «Динамо». Ожидаю хорошей игры, в ней нет фаворита. А учитывая, что это дерби, матч вдвойне интересный. Склоняюсь в сторону «Динамо», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он отметил, что в подобных матчах каждый игрок будет отдаваться полностью, так как футболисты понимают, что эта встреча значит для болельщиков. 

«Не будем забывать, что Шварц и Тедеско — оба немцы, для них это тоже важный матч. Для Шварца это даже важнее, ему нужно умыть Тедеско. Причины? Он только приехал, а Тедеско уже притёрся. Сандро хочется продолжить успешную серию», — добавил Силкин.

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» пройдёт 21 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить