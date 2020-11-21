Силкин о матче «Спартак» — «Динамо»: Шварцу нужно умыть Тедеско

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».

«Такие перерывы, которые были, сбивают ритм такому ходу, который был у «Динамо». Ожидаю хорошей игры, в ней нет фаворита. А учитывая, что это дерби, матч вдвойне интересный. Склоняюсь в сторону «Динамо», — цитирует эксперта «Чемпионат».

Он отметил, что в подобных матчах каждый игрок будет отдаваться полностью, так как футболисты понимают, что эта встреча значит для болельщиков.

«Не будем забывать, что Шварц и Тедеско — оба немцы, для них это тоже важный матч. Для Шварца это даже важнее, ему нужно умыть Тедеско. Причины? Он только приехал, а Тедеско уже притёрся. Сандро хочется продолжить успешную серию», — добавил Силкин.

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» пройдёт 21 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00.