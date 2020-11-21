Мостовой о матче «Спартак» — «Динамо»: народного всё меньше

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо».

«Многим не понравится, но это две наши самые исторические команды, а у руля — иностранные тренеры. Никто не говорит об этом, потому что всё идёт неплохо. Все кричим, что это народные команды, а народного всё меньше», — цитирует Мостового «Чемпионат».

По его мнению, трудно определить, кто в каком состоянии подойдёт к игре, так как форма команд будет зависеть от того, у кого было больше игроков в расположении сборных. При этом логичным эксперту кажется ничейный результат.

«Хорошо, что есть такие перерывы. Например, «Спартаку» это, может, сыграло на руку, чтобы перевести дух. Если брать общую картину, команды сейчас равные. При ничейном результате никто не расстроится», — добавил Мостовой.

Матч 15-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» пройдёт 21 ноября в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало — в 19:00.

Ранее Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча между «Спартаком» и «Динамо».