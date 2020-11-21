Травмы Соболева и Джикии, слухи вокруг Тедеско и невнятная игра: почему «Спартак» — не фаворит дерби с «Динамо»

«Спартак» перед матчем 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Динамо» столкнулся с рядом проблем. В последних двух встречах национального первенства команда набрала только одно очко и лишилась лидерства. Не обошли красно-белых стороной и травмы. Из сборной России с повреждениями вернулись Георгий Джикия и Александр Соболев. Почему не стоит считать десятикратного чемпиона страны фаворитом московского дерби — в материале RT.

Неудачные результаты

Чемпионат России по футболу возобновится в субботу матчами 15-го тура. В центральной встрече уикенда на стадионе «Открытие Арена» сойдутся московские «Спартак» и «Динамо». В психологическом плане пауза на игры сборных оказалась нужнее, скорее, красно-белым. В двух матчах до перерыва подопечные Доменико Тедеско набрали лишь одно очко и опустились с первой строчки на третью в турнирной таблице.

Бело-голубые, напротив, выдали впечатляющую серию с новым главным тренером Сандро Шварцем. Одержав три победы подряд, «Динамо» поднялось на четвёртую позицию. Разрыв между командами сократился до двух очков.

Знаковым решением немца стала передача капитанской повязки 21-летнему Роману Евгеньеву. А в матче с Сербией в Белграде (0:5) центральный защитник уже дебютировал за сборную России. Во втором тайме он сыграл в центре обороны с капитаном «Спартака» Георгием Джикией.

Сам Шварц после удачного начала работы в России заявил в интервью «Спорт-Экспресс», что приехал не отбывать номер, а «чего-то достичь с командой».

Кадровые перестановки

Если в «Динамо» ситуация в последнее время наладилась, то у «Спартака» начался небольшой кризис. И дело не только в поражении от «Ростова» и ничьей с «Уралом». Вокруг клуба ходят противоречивые слухи, которые не могут не сказываться на атмосфере внутри коллектива. Так, 16 ноября появилась информация, что Тедеско якобы предоставил игрокам десятидневный отпуск, а сам улетел в Германию на встречу с семьёй. Утверждалось, что не вызванные в сборные футболисты получили планы тренировок по индивидуальной программе.

Также по теме Золотые перспективы: почему дерби со «Спартаком» может стать началом чемпионской гонки для «Динамо» Московское «Динамо» подходит к заключительному матчу первого круга РПЛ в ранге одного из претендентов на медали. С момента назначения...

Такое решение могло бы выбить «Спартак» из борьбы за высокие места в РПЛ и привело бы к скандалу в клубе. Но судя по информации из социальных сетей красно-белых, на самом деле наставник продолжил работу с командой в Москве и никакого продолжительного отдыха не планировалось.

Тем временем испанское издание AS 20 ноября включило Тедеско в тройку самых перспективных молодых тренеров мира. Оценивая талант специалистов в возрасте до 45 лет, испанцы поставили выше немца лишь его соотечественника Юлиана Нагельсмана из «Лейпцига» и португальца Рубена Аморима из «Спортинга».

Вполне естественно, что «Спартак» заинтересован в продолжении сотрудничества с немцем, тем более что на него существует спрос в Европе. Как известно, красно-белые предложили тренеру продлить контракт уже осенью, но сам он попросил отложить переговоры до зимы.

Даже в случае неудачи в матче с «Динамо» подопечные Тедеско завершат первый круг в топ-4 РПЛ. Такого взлёта по сравнению с прошлым сезоном могло и не быть, ведь летом специалист мог покинуть Россию. Как рассказал журналисту Нобелю Арустамяну генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов, он был наделён соответствующими полномочиями от высшего руководства клуба. Однако менеджер решил продолжить работу с немцем.

Вокруг самого Газизова тоже ходят противоречивые слухи. Популярные Telegram-каналы пишут то о его грядущей отставке, то о сужении полномочий до чисто административных из-за якобы готовящегося прихода на пост спортивного директора Дмитрия Попова. Никаких подтверждений подобной информации нет.

Пока же в клубе и без того продолжается серьёзная текучесть кадров. За последние полгода в «Спартаке», помимо гендиректора, сменились директор департамента по связям с общественностью, коммерческий директор, директор по безопасности и исполнительный директор.

А в середине ноября стало известно об уходе главы селекционного отдела Наримана Акавова, которого называют человеком Газизова. Он занял свой пост только в августе, сменив Антона Чистякова. Поговаривают, что высшая власть в «Спартаке» осталась недовольна летней трансферной кампанией. Например, исполнитель на позицию правого защитника (Виктор Мозес) появился в команде только в октябре и на правах аренды.

Как подчеркнул Газизов, лично его Акавов полностью устраивал. По словам гендиректора, селекционер «слишком рьяно взялся за работу и верил, что делает хорошее дело». Сам Акавов на вопрос о причинах своего увольнения дал ответ на французском: «Cherchez la femme» («Ищите женщину»). Как считают некоторые спортивные СМИ, это намёк на супругу Федуна Зарему Салихову, активно участвующую в делах «Спартака».

Отныне варианты усиления красно-белых будут обсуждаться в трансферном комитете. Первым заданием для сформированного органа может стать поиск замены Алексу Кралу. По информации прессы, его хочет приобрести английский «Вест Хэм». Если верить прессе, англичане готовы заплатить за чеха солидные деньги.

Проблемы с составом

Сложности «Спартака» ограничиваются не только борьбой за высшие руководящие посты. В данный момент гораздо важнее, что многочисленные футболисты сборных вернулись в Москву не только в разном настроении, но и в различном физическом состоянии.

По-прежнему не может набрать форму один из лидеров команды прошлого сезона, Зелимхан Бакаев. На плохие кондиции полузащитника обратил внимание и главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Именно по этой причине Бакаев не получил ни минуты игрового времени в ноябре.

По мнению Тедеско, на футболисте всё ещё сказывается пропуск весенних сборов из-за коронавируса. Специалист подчеркнул, что Бакаев очень хочет вернуться на свой былой уровень, но ему потребуется время. При этом в нынешнем «Спартаке» на счету каждый игрок: основная обойма крайне скудна, отсутствие любого футболиста, не говоря уже о лидере, сильно бьёт по боеспособности команды.

Небольшое повреждение на одной из тренировок сборной получил Роман Зобнин. Впрочем, после этого он сыграл с Турцией, а матч с сербами пропустил из-за дисквалификации. Более сложной видится травма Александра Соболева, который получил повреждение коленного сустава. Спортивный врач Валентин Беляевский не исключает, что форварду придётся пропустить до двух месяцев. Это означает, что в пяти матчах до конца года Тедеско лишится мощного форварда на передней линии, что сократит количество вариантов в атаке.

Под вопросом находится и участие в дерби с «Динамо» Джикии. Как сообщила пресс-служба сборной России, в конце встречи с Сербией он почувствовал дискомфорт в мышцах бедра. Портал Transfermarkt поместил спартаковского капитана в список травмированных. Вероятно, вопрос о включении Георгия в состав будет решён в день игры.

Кроме того, продолжает восстановление после перелома левой кисти опорный полузащитник Наиль Умяров. В последнее время этого исполнителя преследуют травмы, хотя Тедеско на него рассчитывает. Потеря Умярова ещё больше осложнит тренеру манёвры в середине поля.

Сам немец признал, что после матчей сборных ему вдвойне тяжелее, ведь подопечные вынуждены играть практически с чистого листа. Наставник дал понять, что взлёты и падения есть у каждой команды, но с этим нужно справляться.

Впрочем, для Тедеско наверняка принципиально добиться успеха в матче со Шварцем. Они знакомы и уже соперничали как тренеры в Бундеслиге. Можно предположить, что наставнику «Динамо» захочется доказать несправедливость своего отсутствия в списке самых перспективных тренеров. Тедеско же просто необходимо вернуться на победный путь.