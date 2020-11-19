Шварц: Тедеско делает хорошую работу в «Спартаке»
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«Считаю, что Тедеско —хороший тренер, он делает хорошую работу, его рука видна в «Спартаке». По прошлым матчам было видно, что команда достаточно сбалансированно играет на хорошем уровне по схеме 3—5—2», — приводит слова Шварца ТАСС.
Предстоящий матч со «Спартаком» станет первым противостоянием команды Тедеско и «Динамо» после назначения Шварца.
Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 21 ноября.
Ранее Шварц заявил, что понимает значимость для болельщиков «Динамо» матча со «Спартаком».