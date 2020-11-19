Шварц заявил, что понимает значимость для болельщиков «Динамо» матча со «Спартаком»

Короткая ссылка
Главный тренер московского футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Спартаком».
Шварц заявил, что понимает значимость для болельщиков «Динамо» матча со «Спартаком»
  • Reuters

«Это первое моё дерби со «Спартаком», я ожидаю очень эмоциональную игру. Понимаю, что этот матч значит для болельщиков. Последние десять дней активно разбирали и анализировали игру соперника, знаем схему и структуру, по которой играет «Спартак». Мы знаем, что у «Спартака» очень опасные атакующие игроки», — приводит слова Шварца ТАСС.

Он отметил, что в оставшиеся до матча дни команда будет отрабатывать игру как с мячом, так и без мяча.

«Мы намерены играть активно и агрессивно с самого начала матча. При этом очень важно сохранять баланс в течение всего матча», — добавил специалист.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 21 ноября на стадионе «Открытие Арена». Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, бело-синие с 26 очками на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Динамо».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить