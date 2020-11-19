Тедеско поделился ожиданиями от матча «Спартака» с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско поделился ожиданиями от матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным «Динамо».

«Если говорить об основных изменениях «Динамо», они сильно прибавили в контрпрессинге при потере мяча. В команде есть быстрые игроки вроде Лесового, соперник силён контратаками, но этим компонентом они славились и ранее. Нам нужно думать о нашей атаке, но при этом не допустить контратак «Динамо». Это является их козырем, мы знали об этом и в предыдущих матчах, когда играли с ними», — приводит слова Тедеско «Чемпионат».

Он отметил, что игроки «Динамо» опасны в атаке, на них фолят, это и приводит к дисквалификациям.

«Но подобного за то время, что работаю в России, не видел ни разу. Я не считаю, что «Динамо» судят лучше всех в лиге. Некоторые красные карточки были справедливы, например, в матче с «Тамбовом» один из игроков наступил на ногу лежащего футболиста «Динамо». Но сам факт: шесть красных карточек за три матча — много или мало? Согласитесь со мной?.. Думаю, подобного вы нигде не увидите», — добавил специалист.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится 21 ноября на «Открытие Арене». Красно-белые занимают третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков, бело-синие — с 26 очками на четвёртом месте.

Ранее сообщалось, что Тедеско рассказал о травмах Соболева и Джикии.