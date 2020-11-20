Испанская газета AS включила Тедеско в тройку самых перспективных тренеров Европы
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Первое место в рейтинге занял 33-летний Юлианн Нагельсманн, главный тренер немецкого клуба «РБ Лейпциг». Второе место досталось 35-летнему наставнику португальского «Спортинга» Рубену Амориме.
35-летний Тедеско, возглавляющий «Спартак» с октября 2019 года, а прежде работавший в гельзенкирхенском «Шальке», занял третью строчку.
В десятку также были включены Микель Артета («Арсенал), Диего Мартинес («Гранада»), Жюльен Стефан («Ренн»), Роберто де Дзерби («Сассуоло»), Дженнаро Гаттузо («Наполи»), Марко Розе (менхенгладбахская «Боруссия») и Симоне Индзаги («Лацио»).
Ранее Шамиль Газизов заявил, что Тедеско счастлив в «Спартаке».