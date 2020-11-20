Испанская газета AS включила Тедеско в тройку самых перспективных тренеров Европы

Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско был включён в тройку самых перспективных тренеров Европы по версии испанского издания AS.

Первое место в рейтинге занял 33-летний Юлианн Нагельсманн, главный тренер немецкого клуба «РБ Лейпциг». Второе место досталось 35-летнему наставнику португальского «Спортинга» Рубену Амориме.

35-летний Тедеско, возглавляющий «Спартак» с октября 2019 года, а прежде работавший в гельзенкирхенском «Шальке», занял третью строчку.

В десятку также были включены Микель Артета («Арсенал), Диего Мартинес («Гранада»), Жюльен Стефан («Ренн»), Роберто де Дзерби («Сассуоло»), Дженнаро Гаттузо («Наполи»), Марко Розе (менхенгладбахская «Боруссия») и Симоне Индзаги («Лацио»).

Ранее Шамиль Газизов заявил, что Тедеско счастлив в «Спартаке».