Газизов заявил, что Тедеско счастлив в «Спартаке»

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Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов отреагировал на слухи о возможном уходе главного тренера команды Доменико Тедеско.
Газизов заявил, что Тедеско счастлив в «Спартаке»
  • © ФК "Спартак"

«Я не хочу об этом думать, потому что он сегодня в «Спартаке». И, насколько я знаю, он в «Спартаке» счастлив. Его всё устраивает. Да, есть такое, что он далеко от семьи и близких. Но это часть его работы. Как часть и моей работы», — сказал гендиректор на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

Он отметил, что футбол подразумевает, что не всегда удаётся находиться рядом с семьёй, а также выразил надежду, что Тедеско продлит контракт с клубом.

«Получится у нас дальше? Конечно, получится. Он хороший талантливый тренер, молодой и прогрессирующий. При нём и футболисты прогрессируют. Это самое главное», — добавил Газизов.

После 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее Газизов рассказал, почему Серж Орье не стал игроком «Спартака».

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