Газизов рассказал, почему Орье не стал игроком «Спартака»

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал, почему клуб не подписал защитника лондонского «Тоттенхэма» Сержа Орье.

«С Орье мы договорились. С Дэниэлем Леви договорились, что переход может состояться за определённые деньги. Это было около €8,5 млн. С игроком были нормальные переговоры», — сказал Газизов на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

По его словам, у игрока произошли неприятности в семье, которые помешали его переезду в Москву.

«Он не смог бы перевезти сюда маму и свою семью. Он потерял брата и папу. Принял решение остаться в Англии и не делать никаких резких движений», — добавил Арустамян.

Орье выступает за «Тоттенхэм» с 2017 года. На его счету 88 матчей за команду, в которых он забил семь мячей и сделал 15 результативных передач.

Ранее Газизов рассказал, ради чего он пришёл в «Спартак».