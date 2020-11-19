Газизов рассказал, ради чего он пришёл в «Спартак»

Короткая ссылка
Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Шамиль Газизов рассказал о своих целях в стане красно-белых.
Газизов рассказал, ради чего он пришёл в «Спартак»
  • РИА Новости

«Я пришёл в «Спартак» только ради титулов. Для меня это возможность завоевать вместе со «Спартаком» титулы. И играть в Лиге чемпионов. Как обойти конкурентов? Обыгрывать всех и показывать лучшую игру. Это единственный способ обыграть «Зенит», ЦСКА и другие топовые команды», — сказал Газизов на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

После 14 туров «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 28 очков.

Ранее агент Алекса Крала подтвердил интерес к футболисту «Спартака» со стороны клубов АПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить