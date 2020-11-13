В «Спартаке» прокомментировали информацию об отставке главы селекционной службы
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- РИА Новости
«Акавов написал заявление ещё после трансферного окна. Заявление ещё не подписано», — приводит слова Газизова «Чемпионат».
Акавов занимает должность главы селекционного отдела «Спартака» с августа. Его предшественником на этом посту был Антон Чистяков, работавший на этой должности с февраля 2020 года.
Ранее сообщалось, что Мурзагулов рассказал, почему не мог отказать «Спартаку» в продаже Урунова.