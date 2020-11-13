В «Спартаке» прокомментировали информацию об отставке главы селекционной службы

Генеральный директор московского «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию СМИ об отставке Наримана Акавова с поста руководителя селекционной службы клуба.

«Акавов написал заявление ещё после трансферного окна. Заявление ещё не подписано», — приводит слова Газизова «Чемпионат».

Акавов занимает должность главы селекционного отдела «Спартака» с августа. Его предшественником на этом посту был Антон Чистяков, работавший на этой должности с февраля 2020 года.

Ранее сообщалось, что Мурзагулов рассказал, почему не мог отказать «Спартаку» в продаже Урунова.