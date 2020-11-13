Мурзагулов рассказал, почему не мог отказать «Спартаку» в продаже Урунова

Председатель совета директоров ФК «Уфа» Ростислав Мурзагулов высказался о продаже полузащитника Остона Урунова в московский «Спартак».

«У Газизова хорошая изворотливость. К примеру, прошлой зимой у нас не было денег на покупку Урунова. Тогда я сказал Газизову: «Мне очень хочется, чтобы мы его взяли. Но у меня нет денег. Давай подумаем, что можно сделать, поскольку Урунов выстрелит». Газизов сам нашёл деньги и купил Остона. Мы могли продать Урунова подороже, но Шамиль продал его туда, куда считал нужным. У меня не было морального права возразить: с учётом истории покупки Шамиль сам нашёл Урунова, сам привёз его в Россию, сам расплатился. Что я мог сказать? «Нет, теперь мы будем зарабатывать?» Наверное, я не мог так поступить», — цитирует Мурзагулова Sports.ru.

В нынешнем сезоне Урунов провёл семь матчей за «Спартак» во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Ранее Газизов оценил важность Кубка России для «Спартака».