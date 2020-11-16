Шварц: у «Динамо» амбициозное руководство, я не менее амбициозен

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц рассказал о целях клуба в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) и в будущем.

«Я знаю, в какой клуб шёл, какая у него славная история. Не стоит лишний раз говорить, что у «Динамо» амбициозное руководство. Поверьте, я не менее амбициозен. Приехал в Россию не номер отбывать, а чего-то достичь с командой. При этом не вижу смысла говорить о том, что будет в следующем мае, а что — через два-три года. Опыт футболиста и тренера подсказывает: стоит концентрироваться на текущей работе. Заглядывая далеко вперёд, ты теряешь фокусировку на сегодняшнем дне. Если говорить о целях, то главная для меня — проводить лучшие тренировки, чтобы развивать футболистов и доносить до них свои идеи. Ничто не может давить на нас больше, чем мы сами. Мы должны перед собой ставить цели выше, чем кто-либо со стороны. Просто я хочу, чтобы для каждого целью была лучшая работа сегодня. Именно это имеет решающее значение, а не взгляд, устремлённый в май следующего года», — сказал Шварц «Спорт-Экспрессу».

В нынешнем сезоне РПЛ «Динамо» занимает четвёртое место после 14 туров, имея в активе 26 очков. От лидера, ЦСКА, бело-голубых отделяет пять очков.

Ранее тренер «Динамо» Шварц заявил, что в России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле.