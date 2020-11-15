Тренер «Динамо» Шварц: в России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле

Главный тренер московского «Динамо» немецкий специалист Сандро Шварц поделился мнением об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).

«На мой взгляд, в России отзывы о чемпионате хуже, чем он есть на самом деле. Не стоит его недооценивать», — цитирует Шварца «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что каждый соперник «Динамо» оказывал бело-голубым максимальное сопротивление и для побед необходимо было показать 100% своих возможностей. Также, по его мнению, РПЛ находится на хорошем уровне с точки зрения тактики.

«Чемпионат России — лига «автобусов»? Пока такого крена не заметил, хотя видел ещё не все команды. Во всей Европе топ-клубы стараются действовать активно, но при этом не несутся вперёд безоглядно, ищут баланс между атакой и обороной. И в России то же самое», — добавил Шварц.

Ранее Шварц высказался о результатах жеребьёвки 1/8 финала Кубка России по футболу.