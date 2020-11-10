Тренер «Динамо» о матче со «Спартаком» в КР: чем больше таких игр, тем лучше

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц высказался о результатах жеребьёвки 1/8 финала Кубка России по футболу.

«Динамо» — «Спартак» — это всегда здорово! Я рад! Дерби — это особый матч, и чем больше таких игр, тем лучше. Это будет первая игра после паузы и зимней подготовки, и сразу такой соперник! Отлично! И особенно важно, что матч пройдёт на нашем стадионе при поддержке наших болельщиков», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.

В 1/8 финала «Динамо» сыграет со «Спартаком». Матчи данной стадии турнира состоятся 20 и 21 февраля.

Ранее Шамиль Газизов оценил важность Кубка России для «Спартака».