Тренер «Динамо» о матче со «Спартаком» в КР: чем больше таких игр, тем лучше
- РИА Новости
«Динамо» — «Спартак» — это всегда здорово! Я рад! Дерби — это особый матч, и чем больше таких игр, тем лучше. Это будет первая игра после паузы и зимней подготовки, и сразу такой соперник! Отлично! И особенно важно, что матч пройдёт на нашем стадионе при поддержке наших болельщиков», — приводит слова Шварца пресс-служба бело-голубых.
В 1/8 финала «Динамо» сыграет со «Спартаком». Матчи данной стадии турнира состоятся 20 и 21 февраля.
Ранее Шамиль Газизов оценил важность Кубка России для «Спартака».