Золотые перспективы: почему дерби со «Спартаком» может стать началом чемпионской гонки для «Динамо»

Московское «Динамо» подходит к заключительному матчу первого круга РПЛ в ранге одного из претендентов на медали. С момента назначения немецкого специалиста Сандро Шварца бело-голубые одержали три победы подряд и поднялись на четвёртое место. Как победа над «Спартаком» в дерби может стать началом чемпионской гонки для столичного коллектива — в материале RT.

Своевременная смена тренера

К матчу со «Спартаком» «Динамо» подходит в отличном настроении. Под руководством нового главного тренера Сандро Шварца команда одержала три победы подряд и поднялась на четвёртое место. При этом отставание от лидирующего ЦСКА составляет всего пять очков. Таким образом, успех в дерби вкупе с осечкой армейцев может вплотную приблизить бело-голубых к первой строчке.

А ведь начало сезон «Динамо» не очень удачно. Если в РПЛ столичный коллектив стабильно набирал очки, то в Лиге Европы провалился, уступив скромному грузинскому «Локомотиву». А после поражения от аутсайдера «Химок» своего поста лишился молодой главный тренер Кирилл Новиков.

Команду возглавил немецкий специалист Сандро Шварц. Сразу же после своего назначения немец заявил, что планирует поставить «Динамо» «интенсивный, энергичный футбол». И своё слово сдержал. Схему новый специалист менять не стал (4-2-3-1), но при нём динамовцы начали действовать совершенно иначе. Теперь бело-голубые активно накрывают соперников высоким прессингом и вместе с тем стараются максимально быстро довести мяч до чужой штрафной.

Такая игра резко контрастирует с футболом Новикова, при котором команда действовала максимально осторожно, да и в целом непривычна для ориентированной на оборону РПЛ. Как итог — при российском специалисте «Динамо» в девяти матчах Премьер-лиги забило семь мячей, а при немце — десять в трёх.

В какой-то степени на руку ей пошёл и вылет из еврокубков. В отличие от соперников по национальному первенству, которые продолжают выступление на международной арене, бело-голубые имеют возможность спокойно готовиться к матчам, что позволяет им демонстрировать довольно энергозатратный футбол.

Грамотная работа на трансферном рынке

Весьма удачно клуб отработал и на трансферном рынке. Так, два приобретения «Динамо» в последнее окно моментально оправдали себя. Левый полузащитник Даниил Лесовой в 13 матчах текущего сезона РПЛ забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. Главной сильной стороной 22-летнего футболиста является нестандартная техника. В среднем за игру в Премьер-лиге он идёт в дриблинг 3,6 раза и уступает по этому показателю только Квиче Кварацхелии (4). А по количеству ключевых передач (2,4) уроженец Москвы занимает третье место в Премьер-лиге. Прогресс Лесового отметил и Станислав Черчесов, пригласивший его в сборную.

Ещё раньше получил вызов в национальную команду другой новичок «Динамо» Даниил Фомин. Он также с ходу вписался в стартовый состав бело-голубых и во всех матчах выходил на поле с первых минут. В опорной зоне он составил дуэт с опытным Шарлем Каборе. При этом полузащитника нельзя назвать типичным разрушителем, ведь он здорово начинает атаки команды и неслучайно набрал пять баллов за результативность (2 + 3). А при Шварце Даниил начал действовать гораздо ближе к атаке.

Пока россиянин выигрывает конкуренцию у самого дорогого новобранца клуба последнего межсезонья Никола Моро. За хорвата «Динамо» заплатило €8,5 млн, тогда как за Фомина с Лесовым в сумме — €5,3 млн. Однако легионер пропустил ряд матчей из-за травмы и наверняка ещё проявит себя.

Сплав молодости и опыта

Но главное, «Динамо» в текущем сезоне является командой практически без слабых мест и к тому же представляет собой образец идеального сплава молодости и опыта. Место на последнем рубеже занимает Антон Шунин. В центре обороны сыгралась пара Ивана Ордеца и Романа Евгеньева. Особенно радует прогресс последнего. Молодой защитник в текущем сезоне РПЛ пропустил лишь один матч (из-за дисквалификации), а в дерби с «Локомотивом» вовсе вышел на поле с капитанской повязкой, хотя ему всего 21 год. За доверие футболист отплатил голом и результативной передачей.

Справляется Евгеньев и с прямыми обязанностями. Так, он делит первое место в лиге по количеству перехватов с Кайо (в среднем 3,3 раза за встречу). Также в среднем за игру Роман совершает 1,9 отбора. Вместе с этим он обладает неплохим первым пасом и не стесняется при необходимости идти в дриблинг. Символично, что он, как и Лесовой с Фоминым, получил вызов в сборную и даже дебютировал в её составе. «Динамо» же в 14 матчах РПЛ пропустило всего 11 мячей и уступает по этому показателю лишь «Зениту» и ЦСКА (по десять).

Места на флангах обороны заняли опытный Сергей Паршивлюк и 23-летний Дмитрий Скопинцев. Правда, последнему пока непросто адаптироваться к схеме игры в четыре защитника, ведь он привык закрывать весь фланг и чаще подключаться к атакам, демонстрируя фирменную скорость.

В центре поля у команды ещё один молодой футболист — Себастьян Шиманьски. В текущем сезоне РПЛ он уже отдал четыре голевых паса и забил один мяч. Поляк отлично видит поле и в среднем за игру совершает 2,1 ключевой передачи, уступая по этому показателю в команде только Лесовому. На правом же краю атаки закрепился Клинтон Н’Жье, поразивший ворота «Урала», «Уфы» и «Локомотива».

Единственной проблемой «Динамо» является отсутствие по-настоящему забивного нападающего. Решить её клуб не смог ни при Дмитрии Хохлове, ни при Новикове. Не помог даже трансфер Себастьян Шиманьскиа за €20 млн. Зимой в команду перешёл Николай Комличенко, однако такой результативностью, как в чемпионате Чехии, форвард пока не отличается. За «Динамо» он забил лишь шесть мячей, четыре из которых — с пенальти. Но, возможно, с приходом Шварца Николай всё же начнёт забивать регулярно.

Не блещут результативностью и другие форварды команды. Если в активе Комличенко хотя бы три мяча во всех турнирах в текущем сезоне, то у Сильвестра Игбуна и Вячеслава Грулёва — два на двоих.

В остальном состав бело-голубых является крайне сбалансированным. В команде ярко проявляет себя целая группа молодых футболистов (Евгеньев, Скопинцев, Фомин, Лесовой, Шиманьски), но есть и опытные исполнители в лице Шунина, Паршивлюка и Каборе. Их наличие придаёт «Динамо» стабильности, которой, например, раньше не хватало ЦСКА.

Проблемы конкурентов

На руку бело-голубым оказались и серьёзные проблемы конкурентов. Например, «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар», занявшие по итогам прошлого сезона РПЛ первые три места, вынуждены проводить по два матча в неделю. Такой график даётся призёрам с большим трудом, и все они регулярно теряют очки. Петербуржцы в текущем розыгрыше чемпионата страны потерпели уже два поражения и трижды разошлись с соперниками миром. А железнодорожники и южане в последних трёх турах вовсе не набрали ни одного очка и опустились на восьмое и десятое места соответственно.

Непростым для данных команд получится и отрезок в ноябре — декабре, ведь менее чем за месяц им предстоит провести по восемь матчей, тогда как «Динамо» — только пять. Начать терять очки в столь сложном графике может и выступающий в Лиге Европы ЦСКА, который в предыдущие годы зачастую попадал в кризис именно в эти месяцы.

Что же касается «Спартака», который, как и «Динамо», не выступает в еврокубках, то команде по прежнему не достаёт стабильности. Так, возглавив турнирную таблицу РПЛ после 12-го тура, красно-белые затем потерпели поражение от «Ростова» и разошлись миром с «Уралом».

Но и у «Динамо» порой возникают проблемы во встречах с соперниками, уступающими в классе (ничьи с «Ротором» и «Уфой», поражения от «Арсенала» и «Химок»). А вот матчи с российскими топ-клубами даются команде куда лучше. В текущем сезоне подопечные Шварца обыграли и «Зенит» (1:0), и «Краснодар» (2:0), и «Локомотив» (5:1).