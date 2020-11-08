Шесть голов, три удаления и один пенальти: как «Динамо» разгромило «Локомотив» в РПЛ

«Динамо» разгромило «Локомотив» в матче 14-го тура РПЛ — 5:1. Победа стала для бело-голубых третьей подряд в чемпионате России. Железнодорожники, напротив, три раза подряд проиграли в национальном первенстве. При этом красно-зелёные ещё по ходу первого тайма остались в меньшинстве после того, как защитник Слободан Райкович получил две жёлтые карточки за несколько минут. А позже был удалён и вратарь гостей Маринато Гилерме. Незадолго до финального свистка красную карточку увидел перед собой и футболист хозяев Сергей Паршивлюк.

Ключевой матч для обеих команд

Матч между «Динамо» и «Локомотивом» в рамках 14-го тура РПЛ болельщики ждали с огромным интересом, ведь для обеих команд он во многом получался ключевым. Бело-голубые с приходом нового главного тренера Сандро Шварца одержали две победы подряд и вплотную приблизились к первой тройке. Железнодорожники, напротив, потерпели одно за одним два поражения и отстали от лидирующей группы.

К тому же красно-зелёные во вторник провели тяжёлую встречу с «Атлетико» в Лиге чемпионов. Подопечные Марко Николича, хотя и сумели разойтись с маститым соперником миром, оставили на поле много сил. Бело-голубых же эта проблема не коснулась, поскольку они не выступают в еврокубках и имеют возможность спокойно готовиться к дерби.

Вдобавок Николич практически не располагал возможностью для ротации. В игре последнего тура с «Сочи» серб оставил в запасе Антона Миранчука с Зе Луишем, и команда в итоге потерпела поражение. Права рисковать снова у специалиста просто не было.

В результате состав «Локомотива» на столичное противостояние практически полностью повторил ростер на игру с «Атлетико». Разве что Владислав Игнатьев на правом фланге обороны заменил дисквалифицированного Мацея Рыбуся, а его место в полузащите занял молодой Дмитрий Рыбчинский.

Впрочем, достаточно серьёзные кадровые проблемы были и у «Динамо». Например, бело-голубые остались без основного вратаря Антона Шунина. Изначально сообщалось, что голкипер сборной России сдал сомнительный тест на коронавирус, но позже стало известно, что он всего лишь простудился. Так или иначе в заявке на матч его не оказалось, как и получивших повреждения в столкновении на тренировке Романа Нойштедтера и Николая Комличенко, а также дисквалифицированного Ивана Ордеца.

Украинца в центре обороны заменил Заурбек Плиев. А вот на острие нападения появился совсем юный 18-летний Константин Тюкавин. Наконец, капитанскую повязку «Динамо» впервые в карьере примерил защитник молодёжной сборной России Роман Евгеньев.

Неудачное начало для «Локомотива»

«Динамо» начало встречу предельно агрессивно и активно. Бело-голубые со стартовым свистком судьи подавили соперника высоким прессингом, а футболисты «Локомотива» к этому будто бы оказались не готовы. И первая же подача в штрафную железнодорожников завершилась голом. Причём отличиться удалось новоиспечённому капитану хозяев Евгеньеву, который оказался первым на отскоке.

Также по теме «Ростов» будет играть на победу»: Ледяхов о проблемах «Зенита», настрое Карпина на ЦСКА и агрессии «Динамо» «Ростов» в матче 14-го тура РПЛ сыграет с ЦСКА на победу. Об этом в интервью RT заявил известный российский тренер Игорь Ледяхов. По...

Открыв счёт, подопечные Шварца продолжили высоко встречать оппонентов. Также они выигрывали много единоборств в центре поля за счёт лучшей физической готовности. Особенно хорош на перехватах был опытный Шарль Каборе.

На 12-й минуте Клинтон Н'Жье вовсе мог удвоить преимущество «Динамо» в счёте, но, оказавшись в чужой штрафной, не попал в ближний угол. При этом Мурило со Слободаном Райковичем в этом и других эпизодах в центре обороны гостей, казалось, не всегда понимали друг друга.

Правда, тут же «Локомотив» ответил своим опасным моментом. Железнодорожники также легко в несколько передач прошли защиту соперника, и Зе Луиш после передачи Фёдора Смолова оказался прямо перед Лещуком, но далеко отпустил от себя мяч.

«Динамо» же на 33-й минуте удалось забить второй мяч. Каборе начал атаку хозяев отличным пасом из глубины на правый край штрафной Сергею Паршивлюку, а тот выполнил мягкую передачу на Н'Жье, который на этот раз спокойно пробил в дальний угол.

Но это стало не единственной неприятностью для «Локомотива». Сначала Николичу пришлось менять из-за повреждения Смолова на Франсуа Камано. А затем Райкович умудрился получить две жёлтые карточки за две минуты. В первом случае он ударил сзади по ногам Паршивлюка, а во втором — на фланге сорвал атаку фолом на Н'Жье.

К чести железнодорожников, произошедшее в середине первого тайма их не сломило, и уже в добавленное арбитром время они сумели сократить отставание в счёте до минимума после подачи углового. Поразить чужие ворота удалось Зе Луишу.

Разгром от «Динамо» во втором тайме

В перерыве Николич сделал двойную рокировку. Вместо Миранчука он выпустил восстановившегося от повреждения Станислава Магкеева, а незаметного Рыбчинского поменял на Виталия Лисаковича. При этом Магкеев отправился в центр обороны, где составил пару Мурило.

И начали железнодорожники второй тайм предельно активно. Особенно заметен был Зе Луиш, который за несколько минут нанёс сразу три удара по чужим воротам. В одном из эпизодов Лещук не слишком уверенно отбил мяч в ближнем верхнем углу.

Однако «Динамо» тут же едва не наказало соперника в контратаке. Никем не прикрытый Н'Жье убежал к чужой штрафной по правому флангу и выполнил прострел на свободного Тюкавина. Но молодой нападающий слишком долго обрабатывал мяч, и Магкеев в последний момент успел накрыть его удар в подкате.

Спустя несколько минут у бело-голубых прошла ещё одна быстрая контратака. На этот раз Евгеньев совершил отличный перехват на своей половине поля и выполнил идеальную передачу из глубины на ход Лесовому. Даниил вышел один на один с Гилерме и уверенно переиграл его.

А вскоре натурализованный бразилец вовсе получил красную карточку. В ходе очередного контрвыпада соперника Гилерме попытался за пределами штрафной отобрать мяч у Тюкавина, но снаряд попал голкиперу в руку. Николич вынужден был бросать в бой резервного вратаря Антона Коченкова. Также тренер выпустил на поле молодого полузащитника Максима Мухина.

Казалось, вдевятером железнодорожники бросят играть, однако гости не думали сдаваться и пытались вынудить сфолить на себе динамовцев, у которых уже были жёлтые карточки. И на 78-й минуте это сработало. Камано грамотно подставился под фол Паршивлюка, и Сергей получил второй «горчичник».

Возможно, «Локомотив» в концовке сумел бы возродить интригу, но команду подвёл вышедший на замену Магкеев. В собственной штрафной он не заметил выскочившего из-за спины свежего Антона Терехова и ударил его локтем в нос. Судья Игорь Панин тут же указал на точку, а Фомин уверенно реализовал одиннадцатиметровый. Причём Терехов в данном эпизоде получил повреждение и вынужден был попросить замену. Точку же в матче в добавленное время поставил ещё один вышедший со скамейки футболист — Константин Рауш.

Так «Динамо» одержало третью победу подряд под руководством Шварца и сократило отставание от опустившегося на третье место «Спартака» до двух очков. «Локомотив», напротив, потерпел третье поражение кряду и теперь отстаёт от лидирующего ЦСКА на десять очков.