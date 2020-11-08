Глубина состава, магия Влашича и опыт Акинфеева: почему у ЦСКА больше шансов побороться за чемпионство, чем у «Спартака»

«Зенит», «Спартак» и ЦСКА пока примерно в равной степени претендуют на чемпионство в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ). Армейцы возглавляют турнирную таблицу и по потерянным очкам опережают красно-белых, которые допустили осечки в матчах с «Ростовом» и «Уралом». При этом подопечные Виктора Гончаренко с 25 голами остаются одной из самых забивных команд первенства, а с десятью пропущенными мячами — одной из самых надёжных. Клуб ведут за собой Никола Влашич, набравший десять баллов за результативность в 11 матчах РПЛ, и опытный Игорь Акинфеев. Почему у армейцев больше шансов побороться за титул с «Зенитом», чем у красно-белых, — в материале RT.

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В рамках 14-го тура РПЛ «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Уралом» (2:2) и допустил вторую подряд осечку в чемпионате России. Неделей ранее красно-белые проиграли дома «Ростову» и уступили лидерство в турнирной таблице ЦСКА.

Армейцы в 13-м туре одолели «Ротор» и, одержав четвёртую победу подряд в национальном первенстве, впервые более чем за 13 месяцев возглавили зачёт РПЛ. Произошедшее дало повод сравнить две московские команды и определить, чьи шансы на титул выше.

На первый взгляд, «Спартак» обладает некоторым преимуществом, поскольку не обременён еврокубками и имеет возможность играть в максимально комфортном режиме. ЦСКА же представляет Россию в Лиге Европы.

Так, в ноябре и декабре армейцам предстоит провести 11 матчей (два из них они уже сыграли), «Спартак» же за полтора месяца выйдет на поле только шесть раз.

При этом нельзя сказать, что подопечные Виктора Гончаренко выглядят уставшими, как футболисты «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара». Армейцы в текущем сезоне обладают достаточно длинной скамейкой, чтобы безболезненно проводить ротацию. Ещё год назад тренерский штаб команды вынужден был решать серьёзные кадровые проблемы и делал ставку на одних и тех же футболистов, даже если они находились не в лучшей форме. Например, на острие нападения неизменно выходил Фёдор Чалов, хотя он практически не забивал.

Однако летом ЦСКА удалось заметно укрепиться, потратив на новичков €30 млн. Линию обороны усилили Бруно Фукс и Бактийор Зайнутдинов, а атаку — Чидера Эджуке и Адольфо Гайч. Не все из них с ходу начали приносить пользу команде, но Гончаренко получил возможность проводить ротацию. Как результат, армейцы выглядят едва ли не свежее игроков «Спартака», проводя матчи в режиме через два дня на третий.

Отсутствие ненужных осечек

Сильнее красно-синие стали и в психологическом плане. Неожиданный отъезд Гончаренко летом в Белоруссию будто встряхнул его подопечных. Руководство клуба в данной ситуации повело себя мудро и не стало менять тренера, хотя о необходимости такой меры говорили как болельщики, так и эксперты. В результате армейцы после возвращения специалиста потерпели лишь одно поражение в концовке сезона-2019/20 — от «Локомотива» в 29-м туре РПЛ (1:2).

А главное, команда перестала регулярно терять очки в матчах с уступающими им в классе соперниками. В прошлом розыгрыше национального первенства ЦСКА проиграл «Крыльям Советов», которые в итоге покинули элиту, и «Арсеналу», а также разошёлся миром с новичком РПЛ «Сочи», «Уралом» и дважды — с «Уфой».

В новом сезоне ЦСКА пока собирает практически все свои очки. Если армейцы и теряли зачётные баллы, то в матчах с равными себе оппонентами: «Зенитом», «Рубином», «Краснодаром» и «Локомотивом». Зато во встречах с аутсайдерами и середняками армейцы проблем не испытывают. Даже в играх с «Уфой» и «Ротором», в которых подопечные Гончаренко победили с минимальным счётом, они владели неоспоримым преимуществом и вполне могли забивать больше. В этом плане нынешние армейцы напоминают ЦСКА Леонида Слуцкого, который мог уступить прямым конкурентам, но не допускал необъяснимых осечек и в том числе за счёт этого два раза подряд стал чемпионом.

«Спартак» пока не может похвастать тем же. В первом туре красно-белые разошлись миром с «Сочи» — 2:2, упустив преимущество в два мяча. Затем они не смогли на выезде обыграть «Уфу» (1:1), а в рамках 14-го тура — «Урал» (2:2). Да и в матчах с «Ротором», «Арсеналом», «Тамбовом» и «Химками» красно-белые вполне могли потерять очки, но им сопутствовала удача, а порой судьи принимали неоднозначные решения в пользу столичного коллектива.

Яркая игра в атаке

Проблемы «Спартака» во встречах с уступающими в классе командами во многом связаны с манерой игры. Красно-белые при Доменико Тедеско комфортно себя чувствуют, когда получают свободное пространство на чужой половине поля. Неудивительно, что лучше всего десятикратный чемпион России смотрелся в противостояниях с прямыми конкурентами, которые не делали ставку на глухую оборону. Однако большинство соперников по РПЛ в матчах со «Спартаком» «паркуют автобус» в собственной штрафной, взломать который подопечным Тедеско удаётся не всегда.

ЦСКА же в позиционных атаках смотрится едва ли не сильнее всех в РПЛ, а по количеству забитых мячей (25) уступает лишь «Зениту» (27). В активе «Спартака» 24 гола (сыграно на матч больше). При этом в составе армейцев есть Никола Влашич, который способен пройти любую оборонительную линию и в одиночку решить исход встречи. В нынешнем сезоне хорват набрал уже десять баллов за результативность в 11 матчах РПЛ (шесть голов + четыре передачи).

У красно-белых таким игроком в центре поля в прошлом году был Зелимхан Бакаев, но в 2020-м он пока смотрится лишь бледной тенью самого себя. Неслучайно в матче с «Ростовом» десятый номер оказался заменён уже в перерыве, а игру с «Уралом» и вовсе начал в резерве.

Нельзя не отметить хавбека армейцев Константина Кучаева, который добился впечатляющего прогресса. Прежде он практически не забивал, а в новом сезоне начал регулярно огорчать соперников.

В РПЛ на счету молодого российского полузащитника уже пять голов, в командной гонке бомбардиров он уступает лишь Влашичу. При этом он отлично взаимодействует с Марио Фернандесом на правом фланге.

А вот линия нападения у «Спартака» выглядит сильнее. Эсекьель Понсе и Джордан Ларссон забили уже 12 мячей на двоих в 14 матчах РПЛ. Ещё пять в активе Александра Соболева. Да и Александр Кокорин всегда может усилить игру со скамейки запасных. Армейские форварды на четверых забили лишь пять мячей во всех турнирах. Однако игра ЦСКА не зависит только от их результативности. Тот же Чалов пока отметился единственным голом, зато отдал четыре голевые передачи и является одним из лучших ассистентов чемпионата. Да и в подыгрыше Фёдор выглядит едва ли не сильнее, чем в завершении. И забить у ЦСКА может практически любой. Для сравнения, в первой части сезона у армейцев чужие ворота в РПЛ поражали 13 человек, а у «Спартака» — девять.

Надёжная оборона

В обороне армейцы выглядят надёжнее. У красно-белых многое в игре строится на активности на флангах крайних защитников Айртона и Виктора Мозеса, которые регулярно подключаются к атакам. Но отработать на своей половине они порой не успевают. Так, например, случилось в эпизоде с голом Павла Мамаева в матче с «Ростовом».

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ЦСКА же по ходу сезона, напротив, ушёл от расстановки с тремя центральными защитниками, но количество в данном случае не сказалось на качестве. Хёрдур Магнуссон и стремительно прогрессирующий Игорь Дивеев пока действуют максимально надёжно.

Порядок тренерский штаб навёл и на флангах обороны. Если справа у армейцев незаменим Фернандес, то левый край зачастую становился для Гончаренко головной болью. Однако на старте нового сезона на этой позиции успешно заиграл новичок Зайнутдинов. Универсальный футболист из Казахстана действует в защите надёжно и спокойно, а также смело подключается к атакам.

Могут не беспокоиться болельщики ЦСКА и за последний рубеж обороны, ведь основным вратарём команды остаётся опытный Игорь Акинфеев. Футболист, дебютировавший в основном составе красно-синих ещё в 2003-м, — настоящий лидер красно-синих, который поддерживает правильный настрой в коллективе. В пассиве бронзового призёра Евро-2008 в этом сезоне пока лишь одна грубая ошибка. В матче с «Арсеналом» он неосмотрительно сыграл на выходе и позволил Луке Джорджевичу себя переиграть.

Его визави Александр Максименко хотя и регулярно спасает «Спартак», но в силу молодости допускает помарки куда чаще. Показательным стало как раз дерби с ЦСКА, в котором вратарь красно-белых действовал не слишком надёжно. Да и в победной игре с «Краснодаром» Максименко едва не стал соавтором пары курьёзных голов.