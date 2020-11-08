«Ростов» будет играть на победу»: Ледяхов о проблемах «Зенита», настрое Карпина на ЦСКА и агрессии «Динамо»

«Ростов» в матче 14-го тура РПЛ сыграет с ЦСКА на победу. Об этом в интервью RT заявил известный российский тренер Игорь Ледяхов. По словам специалиста, жёлто-синие под руководством Валерия Карпина постараются прессинговать уставших армейцев и смелее действовать в атаке. Также эксперт предположил, что «Динамо» в московском дерби с «Локомотивом» попытается завладеть инициативой, и подчеркнул, что «Краснодару» необходима победа в выездной встрече с «Зенитом», чтобы реабилитироваться за обидное поражение от «Севильи» в Лиге чемпионов.

«В Европе российские команды выглядят безобразно»

— У кого больше шансов на победу в противостоянии ЦСКА и «Ростова» — у свежих южан или у армейцев, которые хорошо начали сезон, но в четверг провели тяжёлый матч в Лиге Европы?

— ЦСКА привык играть в подобном графике и проводить матчи через три дня на четвёртый. Для армейцев это не проблема. С другой стороны, у «Ростова» была неделя, чтобы полноценно подготовиться к игре. Поэтому не могу сказать, что у одной из команд появится серьёзное преимущество. Нас ждёт равная игра, и всё будет зависеть от того, кто будет лучше действовать в атаке.

— При этом в матче со «Спартаком» «Ростов» продемонстрировал сугубо оборонительный футбол. Можно ли предположить, что подопечные Валерия Карпина изберут такую же тактику на игру с ЦСКА?

— Если такой футбол приносит результат, они вполне могут вновь сделать на него ставку. Но думаю, жёлто-синие будут активно прессинговать соперника. Плюс ЦСКА всего несколько дней назад провёл тяжелейший матч с «Фейеноордом» и уступил. Соответственно, команда будет находиться не в лучшем психологическом состоянии. «Ростов» же сыграет посмелее в нападении.

— Можно ли сказать, что армейцы в позиционных атаках действуют лучше «Спартака», а потому будут иметь больше шансов взломать оборону «Ростова»?

— Я бы так не сказал. Посмотрите, сколько забили нападающие красно-белых и сколько — форварды армейцев. В составе ЦСКА чужие ворота поражают в основном Никола Влашич и Константин Кучаев. Другое дело, подопечные Гончаренко прибавили в командных действиях. На уровне РПЛ они показывают неплохой футбол, чего не сказать о выступлении в еврокубках. Думаю, игра получится равной.

— Почему в Лиге Европы армейцы выглядят хуже, чем в РПЛ, ведь соперники им достались вполне посильные?

— Проблема заключается в том, что команды, представляющие Россию в еврокубках, — для внутреннего пользования. Участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы — индикатор уровня отечественных коллективов. Там они выглядят просто безобразно. Такой у нас чемпионат. Нам нужно прибавлять в играх внутреннего первенства, чтобы оставаться конкурентоспособными в Европе. А ЦСКА проваливается там второй год подряд.

— Можно ли предположить, что красно-синие, повзрослев, больше не будут допускать в РПЛ необъяснимых осечек, как в прошлом сезоне?

— Думал, подобные моменты остались в прошлом, но матч с «Фейеноордом» настроил на негативный лад. Кажется, былые проблемы вернулись. Повторюсь, в РПЛ ЦСКА показывает качественную игру и обладает неплохим по меркам первенства подбором исполнителей. Неслучайно они идут на первом месте. Думаю, команда до конца будет сражаться за чемпионство. Три-четыре коллектива, которые в настоящий момент ведут борьбу за медали, и определят судьбу золотых наград.

— Можно ли сказать, что для Валерия Карпина эта встреча будет особенной, учитывая его спартаковский бэкграунд?

— Такие моменты для каждого тренера остаются в прошлом. За игру дают три очка, и не так важно, кто твой соперник — ЦСКА, «Спартак» или «Зенит». Не думаю, что у Карпина будет какой-то особенный настрой на армейцев. Естественно, «Ростов» будет играть на победу, а как получится, никто не знает.

— Вы ожидали, что «Ростов» так быстро оправится от потери целого ряда лидеров и продолжит борьбу за медали, да ещё и обыграет лидировавший «Спартак»?

— Для красно-белых та встреча, наверное, стала худшей в сезоне на данный момент. А у «Ростова» игра поставлена, несмотря на уход ведущих футболистов. Здесь нужно смотреть вдолгую. На коротком отрезке жёлто-синие очки набирают, но подводить итоги можно будет только после окончания сезона.

«Хорошему тренеру возраст не помеха»

— «Зенит» и «Краснодар» подошли к очному матчу изрядно измотанными и уставшими. Не получится ли так, что болельщики станут свидетелями не самого яркого зрелища?

— И «Зенит», и «Краснодар» находятся в первую очередь не в лучшем психологическом состоянии. Но южане, помимо прочего, очень слабо выступают в чемпионате. Думаю, им не стоит оправдываться усталостью. Подопечные Мурада Мусаева, завоевав бронзу в прошлом сезоне, прекрасно понимали, что их ждёт в ЛЧ. Но мы почему-то всё время говорим об усталости. В Европе проводить игры через три дня на четвёртый — в порядке вещей. Понятно, что там команды обладают более насыщенными составами. В России такого нет. У нас есть обойма из 15 человек — и всё. Это, возможно, тоже сказывается. А «Краснодару» нужно будет выходить и играть на победу, чтобы реабилитироваться за поражение от «Севильи».

Также по теме «Он признался, что обманул»: апелляционный комитет попросил РФС применить санкции к судье Вилкову Судья Михаил Вилков допустил ошибки во время матча 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином». К такому выводу пришёл...

— Матч в Испании — настоящий шок для футболистов «Краснодара». Как тренеру настраивать команду на следующую встречу после таких поражений? Ведь футболисты — живые люди и не могут по щелчку пальцев обо всём забыть.

— Они профессионалы и получают за это деньги. Вообще, проблему настроя придумали в России. В Европе тренеры не настраивают футболистов, чтобы те хорошо сыграли. Ребята просто должны выходить на поле и делать свою работу.

— Грубейшую ошибку в игре с «Севильей» допустил Кайо Панталеан. Стоит ли после такого выпускать игрока в основе или лучше предоставить ему отдых?

— Это может определить только Мурад Мусаев, который находится с бразильцем в постоянном контакте и знает его слабые и сильные стороны. А Кайо пока совершает довольно типичные ошибки. Давайте не будем забывать, что он переделанный защитник. Основную часть карьеры бразилец провёл в середине поля, где можно совершать потери. В обороне же ты не имеешь на это права. Кайо иногда заигрывается с мячом. Но мне кажется, он обладает очень хорошими данными. Просто ему нужно время, чтобы до конца адаптироваться. Вот только времени у «Краснодара» нет.

— Не кажется ли вам, что южанам сейчас нужен более опытный тренер, чем Мусаев?

— Опыта не хватает не только тренеру, но и команде в целом. Многие ребята получили травмы, но это не отговорка. В РПЛ «Краснодар» после 13 туров занимает лишь десятое место с отставанием от первого в десять очков. Здесь работа Мусаева целиком и полностью зависит от результатов южан. Но на возраст в данной ситуации я бы смотреть не стал. Молодые должны когда-то начинать. Юлиан Нагельсманн в 33 года довёл «Лейпциг» до полуфинала Лиги чемпионов. Мусаеву — 36. Хорошему тренеру возраст не помеха.

— Многие обвиняют Сергея Семака в том, что «Зенит» при нём показывает довольно однообразный футбол. Однако в матче с «Лацио» петербуржцы пытались комбинировать и владеть мячом. Тренер начал изменения прямо по ходу сезона?

— Они могут быть, но «Зениту» не хватает обоймы. Причём ощущается нехватка как качественных российских футболистов, так и высококлассных легионеров. Клуб купил Вендела за €40 млн, но пока он меня не впечатляет, как и Малком, за которого тоже заплатили €40 млн. В РПЛ он смотрится добротным исполнителем, а в еврокубках мы пока не видели, что бразилец из себя представляет. Вот и получается: «Зенит» вроде бы усилился, а по факту усиления нет. Семак вынужден делать ставку на одних и тех же исполнителей. Приехал Деян Ловрен, качественный защитник. Но пока хорват своих лидерских качеств не проявляет.

— Дзюба в матче с «Лацио» отдал голевую передачу, но смотрелся достаточно тяжело. Дело исключительно в усталости, о которой все говорят, или имеют место другие проблемы?

— Можем только гадать, в какой форме он находится. Все говорят, что у Дзюбы накопилась усталость, но Станислав Черчесов утверждает обратное. Но, во-первых, Артём давно не может забить. А во-вторых, сейчас у него не то движение, что было год-два назад. Тогда он много двигался и создавал моменты. Сейчас ничего этого нет. Что же касается возраста Дзюбы, то в Европе в 32 года многие подписывают хорошие контракты.

«Не стоит слишком сильно восхищаться игрой «Локо» в еврокубках»

— «Локомотив» в московском дерби сыграет с «Динамо» после ничьей с «Атлетико». При этом в РПЛ железнодорожники потерпели два поражения подряд.

— Нельзя сказать, что команда до этого уверенно обыгрывала всех в РПЛ. В чемпионате в сентябре — октябре она одержала четыре победы с минимальным преимуществом в счёте. Да, красно-зелёные набирали очки, но они давались им с трудом. Плюс в составе «Локо» всё же имеются футболисты, которые обладают определённым классом. В матчах с «Атлетико» и «Баварией» всё зависело от настроя, и он у железнодорожников оказался запредельным. Другое дело, что мюнхенцы и мадридцы отнеслись к российскому коллективу несерьёзно и играли в полноги. Поэтому не стоит слишком сильно восхищаться игрой «Локо» в еврокубках.

Также по теме Хроническая усталость: почему российские команды терпят неудачи в еврокубках В первом круге группового этапа Лиги чемпионов и Лиги Европы «Зенит», «Краснодар» «Локомотив» и ЦСКА не одержали ни одной победы....

— Получается, на матчи РПЛ настроя команде не хватает?

— Силёнок тоже. Повторюсь, наши команды не привыкли играть в таком режиме. С обоймой у Марко Николича тоже имеются проблемы. По сути, есть 14—15 человек, которые могут играть. На ротацию людей просто не хватает, а она очень важна.

— Как вы можете оценить работу сербского тренера в «Локомотиве»? Он показал себя как достаточно гибкий специалист?

— В какой-то степени да, но серьёзных изменений в игре команды я не вижу. Конечно, есть позитивные моменты, но не глобальные. Думаю, под руководством Николича красно-зелёные продолжат играть от обороны. С другой стороны, клуб сделал хорошее приобретение в лице Зе Луиша. По меркам РПЛ это очень приличный футболист, да и в ЛЧ он не затерялся.

— В последнем матче РПЛ с «Сочи» Николич оставил на скамейке запасных Зе Луиша и Антона Миранчука. Стоит ли ждать от него ротации и в дерби?

— Это палка о двух концах. В Сочи ребятам дали отдохнуть — и «Локомотив» проиграл. В дерби с «Динамо» железнодорожникам очки терять нельзя, ведь они потерпели два поражения подряд в РПЛ. Лидеров можно выпустить на поле с первых минут, но вопрос: в каком состоянии они будут находиться?

— Фёдор Смолов не забивал за «Локомотив» с конца сентября. Не лучшим образом он выглядел и в игре с «Атлетико». Не кажется ли вам, что тренерскому штабу стоит предоставить шанс Виталию Лисаковичу?

— Смолов — более опытный футболист достаточно неплохого уровня. Лисакович же — молодой парень. Когда Виталий появляется на поле, практически всегда набирает баллы за результативность. Но одно дело — играть в основе, а другое —выходить на замену.

— «Динамо» одержало две победы под руководством нового главного тренера Сандро Шварца. Вы уже заметили какие-то изменения в игре бело-голубых с приходом немецкого специалиста?

— Пока они небольшие. Бело-голубые играют очень агрессивно на чужой половине и стараются быстро двигать мяч. Это бросается в глаза. Но нужно понимать, что с приходом нового тренера футболисты всегда хотят проявить себя. Посмотрим, что будет на длинной дистанции. Игра с «Локомотивом» для «Динамо» — определяющая.

— Какие задачи способно решать «Динамо» в текущем сезоне с имеющимся составом?

— Они могут побороться за попадание в еврокубки. Состав у команды квалифицированный. Вдобавок пришёл тренер-иностранец. По бюджету клуба бело-голубые обязаны пробиваться в Европу.

— Учитывая свежесть футболистов «Динамо», можно ли предположить, что они в дерби будут действовать первым номером?

— Думаю, «Динамо» с ходу включит высокий прессинг, чтобы ошеломить «Локомотив». Тем более тренерский штаб бело-голубых прекрасно знает, что скамейка у соперника достаточно короткая. Вероятно, подопечные Шварца сыграют с позиции силы.