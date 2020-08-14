Нагельсман стал самым молодым тренером в истории, выведшим клуб в 1/2 финала ЛЧ

«Лейпциг» стал самым молодым клубом, сумевшим пробиться в 1/2 финала Лиги чемпионов.

В четверг, 13 августа, немецкая команда обыграла «Атлетико» (2:1) благодаря голу на последних минутах. «Лейпциг» был создан в 2009 году.

Кроме того, его наставник Юлиан Нагельсман стал самым молодым тренером, сумевшим добраться до столь поздней стадии. Меньше месяца назад специалисту исполнилось 33 года.

Ранее сообщалось, что защитник «Зенита» Деян Ловрен не смог вспомнить матч со «Спартаком» в Лиге чемпионов, когда он ещё выступал за «Ливерпуль».