Ловрен не помнит, как в составе «Ливерпуля» обыграл «Спартак» со счётом 7:0

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Защитник «Зенита» Деян Ловрен не смог вспомнить матч со «Спартаком» в Лиге чемпионов, когда он ещё выступал за «Ливерпуль».
Ловрен не помнит, как в составе «Ливерпуля» обыграл «Спартак» со счётом 7:0
  • © РИА Новости / Александр Вильф

Игра состоялась 6 декабря 2017 года на групповой стадии еврокубка, и Ловрен принимал в ней участие. Счёт встречи на «Энфилде» — 7:0 в пользу хозяев.

«В одном матче мы выиграли 7:0? 7:0 мы выиграли? Да ну! Правда? Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против «Спартака» за «Ливерпуль». Но я не уверен, что мы выиграли так крупно», — цитирует хорвата Sport24.

Ранее сообщалось, что Ловрен порадовался своему дебюту за «Зенит».

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