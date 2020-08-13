Ловрен не помнит, как в составе «Ливерпуля» обыграл «Спартак» со счётом 7:0
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Игра состоялась 6 декабря 2017 года на групповой стадии еврокубка, и Ловрен принимал в ней участие. Счёт встречи на «Энфилде» — 7:0 в пользу хозяев.
«В одном матче мы выиграли 7:0? 7:0 мы выиграли? Да ну! Правда? Я правда не могу вспомнить. Я помню, что играл против «Спартака» за «Ливерпуль». Но я не уверен, что мы выиграли так крупно», — цитирует хорвата Sport24.
Ранее сообщалось, что Ловрен порадовался своему дебюту за «Зенит».