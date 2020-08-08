Ловрен порадовался своему дебюту за «Зенит»

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Новичок «Зенита» Деян Ловрен высказался о старте петербургского этапа своей карьеры.
Ловрен порадовался своему дебюту за «Зенит»
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Дебют — лучше не придумаешь! Я всего неделю в «Зените» и с ходу вместе с ним выигрываю Суперкубок! Конечно, знаю, что для ребят вообще получился золотой хет-трик. Сложно себе представить что-то более замечательное для дебюта. Конечно, мне понравилось, как мы отметили победу. Познакомился с российской традицией празднования титулов! Видел всё это впервые, но надеюсь, что далеко не в последний раз», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Магомед Оздоев выразил сожаление по поводу ухода Бранислава Ивановича из «Зенита».

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