Ловрен порадовался своему дебюту за «Зенит»

Новичок «Зенита» Деян Ловрен высказался о старте петербургского этапа своей карьеры.

«Дебют — лучше не придумаешь! Я всего неделю в «Зените» и с ходу вместе с ним выигрываю Суперкубок! Конечно, знаю, что для ребят вообще получился золотой хет-трик. Сложно себе представить что-то более замечательное для дебюта. Конечно, мне понравилось, как мы отметили победу. Познакомился с российской традицией празднования титулов! Видел всё это впервые, но надеюсь, что далеко не в последний раз», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что Магомед Оздоев выразил сожаление по поводу ухода Бранислава Ивановича из «Зенита».