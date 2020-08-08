Оздоев выразил сожаление по поводу ухода Ивановича из «Зенита»

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Автор победного гола в Суперкубке России Магомед Оздоев из «Зенита» подвёл итог матча с «Локомотивом».
Оздоев выразил сожаление по поводу ухода Ивановича из «Зенита»
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Он признался, что петербуржцы очень довольны своей победой, а также отметил, что «великолепно выиграть в России всё, что можно, за один год».

«Нам очень приятно это. Я думаю, команда заслужила это своей работой и профессионализмом. Всё, что делаем в тренировочном процессе, то и в игре. Видно, что мы одна команда, боремся друг за друга. Я думаю, что это не передать словами, такие эмоции крутые», — приводит слова Оздоева Twitter «Зенита».

Хавбек также выразил сожаление по поводу ухода из команды защитника Бранислава Ивановича. Как подчеркнул Оздоев, ему хотелось бы, чтобы серб разделил с экс-партнёрами эту радость.

Ранее сообщалось, что Артём Дзюба сравнил Сердара Азмуна с графом Дракулой.

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