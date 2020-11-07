«Он признался, что обманул»: апелляционный комитет попросил РФС применить санкции к судье Вилкову

Судья Михаил Вилков допустил ошибки во время матча 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином». К такому выводу пришёл Апелляционный комитет РФС. Также данный орган попросил Российский футбольный союз применить к арбитру санкции. При этом протест казанцев на переигровку встречи был оставлен без внимания. Сам рефери признался, что во время заседания КДК РФС в конце октября солгал.

«Вилков извинился перед КДК за своё поведение»

Нынешний футбольный сезон в России получается богатым на судейские скандалы. Один из наиболее громких произошёл во время матча 11-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Рубином». Встреча завершилась победой южан со счётом 3:1, однако казанцы остались недовольны работой Михаила Вилкова и подали протест с требованием переиграть встречу, поскольку арбитр, по их мнению, нарушил протокол VAR.

В пятницу, 6 ноября, состоялось рассмотрение жалобы клуба в Апелляционном комитете РФС. На заседании присутствовали представители «Краснодара» и «Рубина», сам Вилков, а также инспектор матча Николай Иванов. В результате орган принял решение оставить протест казанцев без внимания «в связи с отсутствием особой юрисдикции Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС)».

При этом апелляционный комитет подчеркнул, что Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС подтвердила: в том самом эпизоде с назначением пенальти в ворота «Рубина» в конце первого тайма Вилков допустил ошибку при принятии решения о повторном выполнении штрафного удара после нарушения на футболисте казанцев Джордже Деспотовиче.

«Как установила комиссия, данная ошибка имела прямую причинно-следственную связь с получением судьёй информации от судей VAR/AVAR о том, что проверка по вопросу назначения пенальти в ворота ФК «Рубин» на тот момент ещё не была завершена», — приводит официальный сайт РФС слова председателя комитета Владимира Насонкина.

Также в комитете подчеркнули, что не могут применить к Вилкову санкции, поскольку все действия арбитра относятся исключительно к качеству его судейства.

Куда любопытнее, что сам рефери, по словам Насонкина, признался, что во время заседания КДК РФС 21 октября по данным эпизодам солгал. Тогда он заявил членам комитета, что остановил игру в моменте с фолом на Деспотовиче из-за неправильного розыгрыша футболистами казанцев стандартного положения, а не потому, что получил сигнал от коллег на VAR.

«Вилков извинился перед КДК за своё поведение на прошедшем ранее заседании. В этой части апелляционный комитет принял решение обратиться к руководству РФС с целью рассмотрения компетентным органом поведения судьи Вилкова на заседании соответствующего органа РФС и применения к нему возможных мер воздействия», — подчеркнул Насонкин.

В «Рубине» решением апелляционного комитета остались удовлетворены, несмотря на отказ в рассмотрении протеста. Генеральный директор клуба Рустем Сайманов заявил, что хотел обратить внимание на произошедшее, и призвал применить санкции к Вилкову.

«Он признался, что обманул. В этой связи у меня вопрос: как же тогда инспектор? Он в своём объяснении писал ту же версию, что и арбитр. Мне интересно было бы его мнение услышать, но, к сожалению, никто у него ничего не спросил... Для чего всё это делается? Чтобы они руководствовались правилами игры и определённым регламентом», — приводит слова Сайманова «Спорт-Экспресс».

При этом функционер подчеркнул, что его в данной ситуации удивляет позиция КДК, который признал, что все решения Вилкова в матче между «Рубином» и «Краснодаром» были верными.

В свою очередь, бывший судья Сергей Хусаинов выразил мнение, что данная встреча не будет переиграна никогда.

«Во-первых, календарь очень жёсткий. Во-вторых, в современных условиях переигровка матча — недостижимая цель. Придумывают массу причин, чтобы не переигрывать матч. Из двух зол выбирают меньшее. А меньшее зло — отстранить арбитра. Кто виноват? Судейку уберём, пусть посидит, а дело-то сделано. Результат достигнут», — цитирует Хусаинова «Спорт-Экспресс».

По его словам, причины подобных ошибок со стороны российских судей кроются в низком уровне подготовки и недостаточной психологической устойчивости. При этом бывший арбитр заявил, что отстранение Вилкова не поможет исправить ситуацию.

«Комиссия признала серьёзные ошибки в действиях арбитра»

Скандальный эпизод в матче между «Краснодаром» и «Рубином» произошёл в самом конце первого тайма. Вилков назначил справедливый пенальти в ворота казанцев за попадание мяча в руку Илье Самошникову. Однако на «точку» арбитр указал только спустя две минуты после самого нарушения. Причём до того как посмотреть повтор, рефери успел назначить штрафной за фол на Джорджевиче и показать жёлтую карточку главному тренеру южан Мураду Мусаеву.

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В «Рубине» подобным решением Вилкова остались недовольны. По мнению клуба, судья нарушил 10-й пункт протокола VAR, согласно которому арбитр не может проводить просмотр, если игра была остановлена и возобновлена. В Казани даже пообещали при необходимости дойти до Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

«Я вам напомню, что согласно протоколу VAR судья имеет право остановить игру и назначить пенальти только в первой паузе после спорного эпизода. В первом эпизоде, когда был зафиксирован фол на Деспотовиче, Вилков этого не сделал. Наша команда разыграла мяч после фола, и таким образом эпизод был заигран. Однако потом, осознав свою ошибку, судья вновь остановил матч, сделал вид, что наш игрок ударил по катящемуся мячу, и, воспользовавшись этой паузой, пошёл смотреть VAR и назначил пенальти», — приводит слова Сайманова «Спорт Бизнес Online».

Однако 21 октября КДК РФС отклонил протест «Рубина». Данный комитет «не установил нарушений правил игры, которые могли бы повлиять на исход матча» на основании слов Вилкова о том, что в эпизоде с Джорджевичем он «допустил методическую ошибку». Позже не выявила помарок в судействе рефери и ЭСК (Экспертно-судейская комиссия) РФС.

При этом арбитр назначений на матчи Премьер-лиги больше не получал и отработал лишь на игре ФНЛ между «Оренбургом» и «Енисеем».

А 5 ноября РФС опубликовал анализ работы системы VAR на матче «Краснодар» — «Рубин» от специального советника генерального секретаря союза Дэвида Эллерея. По его словам, судья допустил явную ошибку, сразу не назначив пенальти в ворота казанцев. Однако, по мнению Эллерея, произошедшее не является основанием для переигровки встречи. Позже и в РФС признали, что Вилков совершил серьёзные ошибки.

«На основании отчёта Дэвида Эллерея, советника генсека РФС, комиссия признала серьёзные ошибки в действиях арбитра и нарушения правил игры. При этом они не относятся к категории ошибок, из-за которых результаты матча могут быть аннулированы», — говорится в сообщении службы коммуникаций РФС.