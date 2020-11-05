В РФС дали оценку работе судьи Вилкова в матче «Краснодар» — «Рубин»

Короткая ссылка
Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ряд ошибок, допущенных арбитром Михаилом Вилковым в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Рубин» (3:1).
В РФС дали оценку работе судьи Вилкова в матче «Краснодар» — «Рубин»
  • РИА Новости

«Апелляционный комитет запросил у ЭСК оценку действий судьи Михаила Вилкова в матче «Рубин» — «Краснодар». На основании отчёта Дэвида Эллирея, советника генсека РФС, комиссия признала серьёзные ошибки в действиях судьи и нарушения правил игры. При этом они не относятся к категории ошибок, из-за которых результат матча может быть аннулирован. В ходе заседания ЭСК также вскрылись некоторые факты по эпизоду перед назначением 11-метрового удара в ворота «Рубина». Позиция комиссии и новая информация будут доведены до апелляционного комитета, который планирует заслушать арбитра Михаила Вилкова и принять окончательное решение по обращению ФК «Рубин», — сообщила пресс-служба РФС.

«Рубин» подавал протест по результату матча с «Краснодаром» в КДК, который протест отклонил. После этого «Рубин» обратился в апелляционный комитет. 

Ранее сообщалось, что Вилков будет вызван на заседание КДК РФС по итогам матча «Краснодар» — «Рубин».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить