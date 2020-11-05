В РФС дали оценку работе судьи Вилкова в матче «Краснодар» — «Рубин»

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (РФС) признала ряд ошибок, допущенных арбитром Михаилом Вилковым в матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» — «Рубин» (3:1).

«Апелляционный комитет запросил у ЭСК оценку действий судьи Михаила Вилкова в матче «Рубин» — «Краснодар». На основании отчёта Дэвида Эллирея, советника генсека РФС, комиссия признала серьёзные ошибки в действиях судьи и нарушения правил игры. При этом они не относятся к категории ошибок, из-за которых результат матча может быть аннулирован. В ходе заседания ЭСК также вскрылись некоторые факты по эпизоду перед назначением 11-метрового удара в ворота «Рубина». Позиция комиссии и новая информация будут доведены до апелляционного комитета, который планирует заслушать арбитра Михаила Вилкова и принять окончательное решение по обращению ФК «Рубин», — сообщила пресс-служба РФС.

«Рубин» подавал протест по результату матча с «Краснодаром» в КДК, который протест отклонил. После этого «Рубин» обратился в апелляционный комитет.

Ранее сообщалось, что Вилков будет вызван на заседание КДК РФС по итогам матча «Краснодар» — «Рубин».